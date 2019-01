Peter Burg wordt vijfde trainer in vijf jaar bij BVV

Burg is als trainer aan zijn eerste seizoen bezig in Alem, waarmee hij zesde staat in de vierde klasse E. Erik Meulendijk was bij BVV de vierde trainer in 4 jaar, en omdat ook hij na één seizoen al vertrekt bij de Bosschenaren wordt Burg de vijfde hoofdcoach in 5 jaar tijd. Hans Lathouwers, Bas Gösgens en Hennie van Ooijen gingen het duo voor.

Burg, oud-speler van BVV en FC Den Bosch, was bij Alem de opvolger van Piet Saaman, die naar Woudrichem vertrok om zijn zoon Tim te coachen. Burg was eerder werkzaam bij Were Di, Be-Ready, Vlijmense Boys, GVV en CHC. BVV wordt dus zijn tweede Bossche club. Het zou goed kunnen dat hij met BVV volgend seizoen in de derde klasse tegen zijn oude club CHC speelt. CHC, gecoacht door Fatah Hadouir, staat namelijk knap bovenaan in de vierde klasse D. BVV staat negende in de derde klasse C.