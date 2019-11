Piepjong VCB met 0-3 onderuit tegen Boxtel, SDO’39 krijgt geweldige omhaal te verwerken

Vierde klasse F

VCB - Boxtel 0-3 (0-1). 34. Daniel Foster 0-1, 55. Mitchell Vogels 0-2, 88. Hayke van Hees 0-3.

,,Zonde, we speelden helemaal geen onaardige wedstrijd”, zei VCB-coach Mathieu van de Steen. ,,Zowel wij als Boxtel creëerden geen echte, grote kansen. Zij hebben het geluk dat zij de halve kansjes die zij krijgen, wel afmaken.”

Het meest bijzondere aan het duel was de jonge ploeg waarmee VCB aantrad. ,,Zes basisspelers van vandaag speelden vorig jaar in de Onder 19”, vervolgde Van de Steen. ,,We zijn nog zoekende, qua spel maar ook het mentale gedeelte. Daardoor is het vertrouwen een beetje broos. Ons proces heeft tijd nodig, want we willen goed voetballen en dan komen de resultaten er echt wel.”

OSC’45-Avesteyn 0-6 (0-2). 18. Joost van Vught 0-1, 33. Martijn Swartjes 0-2, 50. Rick Vissers (pen.) 0-3, 54. Rick Vissers (pen.) 0-4, 63. Joost van Vught 0-5, 73. Stan de Laet 0-6.

Het was een welbekende schiettent vanmiddag op Sportpark De Hambaken in ’s-Hertogenbosch. Hekkensluiter OSC verloor kansloos op eigen terrein van Avesteyn, dat zes keer raak schoot. Winnend coach Hugo van der Sande: ,,OSC heeft geen enkele kans gekregen, wij hebben ze volledig overklast vandaag.

Na achttien minuten viel de eerste treffer van de middag, Joost van Vught was de gevierde man. Een kwartier later tekende Martijn Swartjes voor de 0-2. Een 3-0 voorsprong voor rust lukte niet. Via de lat kwam de bal voor de doellijn terecht. Hoewel de scheids in eerste instantie naar de middenlijn wees, bleef de assistent staan. De rebound die wel werd binnengetikt, ging vervolgens niet door; buitenspel.

Lang hoefden de voetballers van Avesteyn niet te wachten op de 0-3. Vijf minuten na rust mocht Rick Vissers vanaf elf meter aanleggen, nadat de keeper van OSC een speler onderuit haalde. Vier minuten later viel de 0-4 op exact dezelfde manier. In minuut 63 en 73 vielen de 0-5 en de 0-6 door respectievelijk Joost van Vught, die zijn tweede van de middag maakte, en Stan de Laet. Twee keer werd er nog een Dintherse treffer afgekeurd, beiden wegens buitenspel.

Jeroen Beekwilder zag slechts twee spelers hun normale niveau halen. ,,Het is geen schande dat je verliest van Avesteyn, maar die manier waarop staat me niet aan. Ik heb geen vrede met deze nederlaag. We miste onze vaste doelman Rijoni Lubbinge, dus achterin was het nog iets te ontwenning met een andere doelman. We hebben ons niveau niet gehaald en dat is spijtig. We hadden nog wel wat kansjes gehad, maar meer ook niet.”

OSC’45 verloor alweer voor de derde keer op rij terwijl het sterk begon aan de competitie. De aankomende weken zijn belangrijk voor het team van Beekwilder. ,,We hebben nu tegen al bovenste teams gespeeld en tot aan de winterstop moeten we gaan spelen tegen teams die nog onder ons staan op de ranglijst. Als we die winnen dan doen we hele goed zaken alleen moet het dan wel beter dan vandaag, want het was niet veel soeps.”

Essche Boys – Wilhelmina 2-2 (0-1) 40. Thomas Netten 0-1, 62. Robin van Beek 1-1, 75.Roberto Janssen 1-2, 90. Tim van Velthoven 2-2

Essche Boys-coach Leon van Wanrooij genoot van een geweldige partij van zijn team. ,,Dit was onze beste wedstrijd van het seizoen. Dit is een dik verdiend bonuspunt. In de eerste helft hadden we zeker een doelpunt kunnen maken alleen ontbrak het aan scherpte voor het doel. Na het tegendoelpunt hebben we ons uitstekend hersteld en kwamen terecht terug. Na de 2-1 bleven we vechten en in de laatste minuut was het Tim van Velthoven die voor ons de 2-2 binnen schoot. Na een corner kwam de bal voor zijn voeten terecht en via de kluts was het Tim die de er voor zorgde dat we hier een punt hebben gepakt.” Wihelmina-coach Coen van Overbeek baalde enorm van het gelijkspel. Dit is zuur. In het eerste halfuur speelde we niet heel goed, maar daarna ging het beter lopen. Uiteindelijk komen we op een 1-2 voorsprong en verzuimen we daarna om de 1-3 te maken. We zijn in de laatste twintig minuut wel vier of vijf keer allen voor de doelman van Essche Boys gekomen, maar aldoor schoten we de bal tegen hem aan. Dat hadden we beter uit moeten spelen, want door het kleine verschil bleef de thuisploeg hoop houden.”

Bij Essche Boys ontbrak doelman Bart Spooren, maar hij werd meer dan uitstekend vervangen door Bram Schoenmakers. Laatstgenoemde speelt zijn wedstrijden normaal bij het derde elftal. ,,Door een blessure bij onze vaste doelman heb ik hem gevraagd en hij heeft het uitstekend gedaan. Vooral in de laatste twintig minuten was hij fantastisch. Hij hield er veel ballen uit en heeft vier keer een één op één duel gewonnen. Mede door hem bleven we in de wedstrijd”, zei een zeer tevreden Van Wanrooij.

Vierde klasse G

SDO’39 - Steensel 2-2 (0-1). 52. Frank Swanen 1-1, 79. Niels Heesakkers 2-1.

Na een niet al te beste eerste helft keerde SDO in het tweede bedrijf de wedstrijd om. ,,Na de rust wonnen wij meer duels en werden wij veel sterker”, aldus SDO’er Martijn Dijkstra. ,,Een terechte uitslag op basis van beide helften, maar voor ons was het zonde dat we het in de 90ste minuut alsnog weggaven.”

Het meest bijzondere aan het duel is de prachtige gelijkmaker van Steensel in blessuretijd. ,,Zij probeerden het, sinds onze 2-1 vooral vanuit de lange bal van achteruit. In de slotseconden kwamen ze er toch door: de bal belandde enigszins hoog vanuit de kluts. Hij viel goed genoeg en werd met een omhaal onder kant lat binnengeschoten.”

Vierde klasse C

Blauw Wit’81 – Waspik 2-3 (1-1). 5. Thimo Netten 1-0, 28. Luuk Molenschot 1-1, 70. Sil Witlox (e.d.) 2-1, 80. Luuk Molenschot 1-3, 83. Remco Boerema 2-3.

,,In de eerste helft hadden we het lastig met Blauw Wit’81, maar door wat tactische omzettingen ging het in de tweede helft een stuk beter. We konden de zwakke plekken goed blootleggen en zijn niet meer in de problemen gekomen. Het gif was er wel een beetje uit in de laatste twintig minuten, maar A-junior Lucas Ligtvoet bracht weer wat frisheid in de ploeg toen ik hem erin bracht”, zag Waspik-trainer Eugène van der Heijden

Vierde klasse E

MEC’07-NLC’03 1-1 (1-1). 22. 1-0, 40. Roy Koenders 1-1.

MEC en NLC speelde vanmiddag gelijk. Na een sterke eerste helft van MEC, waarin het drie grote kansen kreeg, leek de ploeg uit Maurik naar de koffie en de thee te kunnen gaan met een 1-0 voorsprong. Maar NLC wist vijf minuten voor rust onverwachts op gelijke hoogste te komen via Roy Koenders.