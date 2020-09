Piepjong Vorstenboscche Boys wint met speels gemak van Ulysses

Zondag 4HEen Vorstenbossche Boys waarvan de oudste speler 24 is won zondagmiddag gemakkelijk van Ulysses. In eigen huis had de ploeg van aanvaller Paul van Lith weinig in te brengen.

Ulysses – Vorstensebossche Boys 0-3 (0-2) 14. Daan de Wit 0-1 (pen.), 29. Edward van den Elzen 0-2, 60. Stef van den Tillaart 0-3.

,,We hebben terecht gewonnen”, geeft coach Meijer van Vorstenbossche Boys aan. ,,In de eerste helft hebben zij geen kans gehad. Ik vind het echt knap van deze jongens, aangezien de oudste speler pas 24 jaar is”. Spits Paul van Lith van Ulysses is het eens met de coach van de tegenstander. ,,Ik denk dat we ook kwaliteit tekort komen. Ik heb zelf ook twee kansen gemist en dat mag niet gebeuren.”

NLC’03 – Festilent 1-2 (0-1). 17. Jochem Fleuren 0-1, 55. Mitchel van Boxtel 1-1, 75. Bram Geurts 1-2 (pen.).

Beide coaches vonden het weer fantastisch om in competitieverband te mogen voetballen. ,,Festilent heeft verdiend gewonnen, maar we zullen scherper moeten worden”, laat NLC’03-trainer Van Kreij weten. Zijn collega, Peters van Festilent ,was het daar mee eens. ,,Ik denk dat het wel terecht was. We hebben goed voetbal laten zien, ondanks dat er af en toe wel wat gemakzucht was.”

De scheidsrechter in dit duel speelde een grote rol van betekenis volgens Van Kreij. ,,Festilent kreeg in mijn ogen een onterecht penalty.” Peters zag het anders. ,,Ik zag dat de tegenstander de bal met zijn arm weg sloeg, dus de penalty was terecht.”

Herpina – Gassel 1-1 (1-1). 1. Van Ras 0-1 (eigen doelpunt), 30. Rowdy Megeens 1-1.

Herpina begon de competitie met een gelijkspel tegen Gassel, maar het was niet de beste dag voor Herpina. ,,Dat is dan nog zacht uitgedrukt”, laat Herpina coach Hendriks weten. ,,Na één minuut kom je al achter en dan ook nog door een eigen doelpunt. Balen, maar je kan daar niks aan doen. Het is alleen wel vervelend dat een paar minuten later de keeper geblesseerd uitvalt. Dat is gewoon pech, maar het komt echt wel goed”.

SSA Vesta – Achilles Reek 4-1 (2-1) 3. Jordy de Looijer 1-0, 15. Jordy de Looijer 2-0, 26. Bart Vissers 2-1, Thomas Wijnakker 3-1, 89. Jeroen Zegers 4-1.

Vesta is dit seizoen goed begonnen. De ploeg van coach Mark Strik won overtuigend van Achilles Reek. ,,We hebben prima gespeeld, maar net na drinkpauze ging het wat minder. We kregen toen ook de 2-1 tegen, dus de jongens zullen iets scherper moeten zijn na dit soort momenten.” Achilles-coach Lenard Weber was het er mee eens. ,,Ik zie Vesta echt als een titelkandidaat, dus het is geen schande dat je verliest.”

Opvallend was de 3-1 van Vesta. Die werd gescoord door centrale verdediger Thomas Wijnakker. ,,Het was mijn eerste doelpunt voor Vesta en eigenlijk een spitsengoal. Door een goede actie van mijn teamgenoot kon ik vanaf vijf meter binnen schieten.”

SES – SCMH 2-3 (1-2) 15. 1-0 22. 1-1 Johan de Koning , 33. 1-2 Johan de Koning , 85. 2-2, 90. 2-3 Stan Rovers.

,,We waren veel beter, maar door onoplettendheid en een foutje van een jonge keeper kom je twee keer achter. Toch we hebben we veerkracht getoond en de wedstrijd over de streep getrokken. Mede door een fantastisch schot van 25 meter van Stan Rovers”, vertelt SCMH-coach Tom van Dalen.

FC de Rakt – Cito 2-3 (0-2) 10. 0-1 Ferhat Coskun, 40. 0-2 Armin Alibasic, 52. Thomas Mertens 1-2, 70. Thomas Mertens 2-2, 80. Mustafa Guler 2-3.

,,Ik kon bijna niet meer lopen door de blaren op mijn voet, maar ik moest wel”, laat matchwinner Guler van Cito weten. ,,We hebben prima gevoetbald en laten zien dat we in de vierde klasse mee kunnen”, vond FC de Rakt-coach Eus Marijnissen. Ook de trainer van Cito was tevreden: ,,We hebben bij vlagen prima voetbal laten zien, dus dit geeft hoop voor de komende wedstrijden”, aldus Demirci.

