Pierre van Berkel allereerste coach van Trinitas Oisterwijk

Pierre van Berkel komt komende zomer over van zaterdagderdeklasser SSC’55 uit Sprang-Capelle, waar hij na dit seizoen stopt. Daarvoor was hij werkzaam bij SVSSS, WODAN, Hilvaria, RWB en FC Drunen. De man uit Helvoirt kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan bij de voetbalvereniging die het nu nog in drie kampen verdeelde dorp straks als één club vertegenwoordigt in de Brabantse amateurvoetbalwereld. ,,Het is leuk om de eerste coach ooit te zijn van deze nieuwe vereniging, die enorm veel potentie heeft. Taxandria, Nevelo en Oisterwijk zijn gerenommeerde namen in de Brabantse amateurvoetbalwereld en het is een grote uitdaging om van drie selecties één nieuwe, hechte groep te vormen”, zegt Van Berkel. ,,Het interim-bestuur van Trinitas Oisterwijk wilde perse een trainer aanstellen die geen historie van bij een van de drie clubs en dat snap ik: ik ga volledig blanco de uitdaging aan.”

De coach beseft dat het geen gemakkelijke trainersklus is die hij op zich neemt. ,,Ik coach nu nog zaterdagclub SSC’55, dus heb de tijd om me op zondagen voor te bereiden om volgend jaar. De derby Nevelo-Oisterwijk in de vierde klasse ga ik zeker bijwonen en ook de verrichtingen van Taxandria volg ik in de tweede seizoenshelft op de voet. Die club speelt in de derde klasse en als ze niet degraderen, betekent dit dat we met Trinitas Oisterwijk ook mogen starten op dat niveau. Dat zou fraai zijn.”