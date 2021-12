‘Pitbull’ Ippel terug in de spotlights: oud-Willem II’er maakt woorden van Kwakman waar

Hij was in de vergetelheid geraakt, door zijn jaren bij Lommel SK in België. Maar donderdag stapte Ricardo Ippel uit de schaduw. De man uit Hank leidde als aanvoerder amateurclub De Treffers in de KNVB-beker tegen sc Heerenveen.

Plots stond Ricardo Ippel (31) weer in de spotlights. Zo goed als 1000 dagen na zijn laatste profduel in Nederland, voor MVV tegen NEC, speelde hij op het hoogste niveau alsof hij nooit was weggeweest. En dat als amateur in het Abe Lenstra Stadion, op bezoek bij eredivisieclub sc Heerenveen in de tweede ronde van de KNVB-beker. Als captain van de Groesbeekse tweededivisieclub De Treffers imponeerde Ippel tegen Joey Veerman en co.

‘Alleen maar mooi’

Op televisiezender ESPN had Kees Kwakman hem voor de wedstrijd tegen Heerenveen (2-0) nog opgehemeld. De analyticus en oud-voetballer had hem een klojo genoemd. Een speler die elk team wel kan gebruiken. Ippel hoorde de woorden van Kwakman pas na afloop. ,,Mijn vriendin heeft de analyse opgenomen en het filmpje naar mij opgestuurd. Dat ik een vervelende jongen ben in het veld heb ik vaker gehoord. Ik vind het alleen maar mooi dat ze het over me zeggen. Ik ben een pitbull. Nog altijd.”

Quote Ik weet zeker dat clubs uit de Keuken Kampioen Divisie mij in het achter­hoofd hebben gehad Ricardo Ippel

Dat hij sinds de seizoen een amateur is, doet daar niets aan af. Ook bij De Treffers geeft de middenvelder uit Hank gas. De club uit grensdorp hapte toe nadat zijn contract vorig seizoen werd ontbonden bij Lommel SK. ,,Ik weet zeker dat clubs uit de Keuken Kampioen Divisie mij in het achterhoofd hebben gehad. Alleen willen ze mijn salaris niet betalen. Die kiezen voor talent. Pas in de winterstop komen ze erachter dat ze ervaring missen. Leiders. Klootzakken.”

Passie

Maar bij Ippel hoeven ze niet meer aan te kloppen. Hij heeft voor een maatschappelijke carrière gekozen. ,,Ik heb het naar mijn zin bij De Treffers. Ik denk dat ik hier ga afsluiten.” In de mixed zone van het Abe Lenstra Stadion wijst de oud-Willem II’er op het teamgevoel. ,,Tegen Heerenveen heb ik genoten van de passie van mijn ploeggenoten. Niet zozeer van de ambiance. Tuurlijk is dit een leuk stadion en Heerenveen een grote club. Maar hier ben ik al een paar keer geweest. Zo speciaal is het niet meer voor mij om hier te spelen.”

Quote Het is potverdom­me niet Kanté waarmee hij ruilt Ricardo Ippel

Ippel verwijst naar de entree in het stadion, een dik uur voor de aftrap. ,,Ik zag teamgenoten filmen toen ze het veld inspecteerden. Dat snap ik, misschien gaan ze zo’n entourage nooit meer meemaken. Maar ik ben die tijd al voorbij. Hetzelfde geldt met voor het ruilen van een shirtje met de tegenstander na de wedstrijd. Neem Brian Campman. De scheidsrechter had nog niet afgefloten of hij had het shirt van Joey Veerman al te pakken. Daar heb ik in de kleedkamer nog wel een geintje over gemaakt. Het is potverdomme niet Kanté waarmee hij ruilt.”

Lachend bekent Ippel dat thuis de wedstrijd wel van andere orde was dan een competitieduel. ,,De kids hadden een tekening voor me gemaakt. Het logo van Heerenveen stond erop, met de tekst dat papa gaat winnen. De tekening is in de voetbaltas meegegaan, als een stukje bijgeloof.”

Geluk bracht het kunststukje van zijn kinderen niet. Al was de ploeg van Ippel tot een kwartier voor tijd op weg naar een huzarenstukje in Heerenveen. In de slotfase beëindigden Siem de Jong en Veerman het bekersprookje van De Treffers, dat vanwege deelname aan de KNVB-beker dispensatie kreeg van de overheid om te trainen tijdens de avondlockdown. ,,Ik ben trots dat we het zo lang hebben volgehouden. Na de 1-0 waren we leeg.”

