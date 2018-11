Pools elftal The White Boys mist veel spelers door logistieke drukte: ‘Het is de tijd van Sinterklaas’

update Duel Right-Oh - Hoge Vucht gestaakt na vernielin­gen en vechtpar­tij­en: één speler naar het ziekenhuis

19:56 BREDA - De voetbalwedstrijd tussen Right-Oh uit Geertruidenberg en SC Hoge Vucht in de vierde klasse C is gestaakt vanwege vechtpartijen en vernielingen. Hierbij is één speler gewond geraakt en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.