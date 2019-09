Poolse sensatie: Murawski klopt zelf aan bij FC Uden en bewijst zich meteen

FC Uden – MVC 3-2 (1-1). 2. 0-1, 22. Robin van de Ven 1-1, 72. Piotr Murawski 2-1, 80. 2-2, 84. Piotr Murawski 3-2.

,,We waren aan elkaar gewaagd maar onze spits Piotr Murawski maakte vandaag het verschil”, zag trainer Toon Bongers van FC Uden.

Murawski is niet via een uitgebreid scoutingsnetwerk bij FC Uden gekomen. Hij meldde zichzelf bij de club. Trainer Toon Bongers had bij de proeftraining slechts enkele minuten nodig om te zien dat de Pool een meerwaarde is voor zijn ploeg.

Boerdonk – Keldonk 6-0 (2-0). 6. Daan Dortmans 1-0, 36. Daan Dortmans 2-0, 52. Stan Hendriks 3-0, 64. Thijs Meulensteen 4-0, 66. Daan Dortmans 5-0, 73. Jules Savelsbergh 6-0.

,,We zijn natuurlijk heel erg tevreden met deze ruime overwinning in de derby”, aldus secretaris Jolanda Opheij van Boerdonk.

Boerdonk en Keldonk hebben voor de jeugdelftallen een samenwerkingsverband gesloten, maar gezien deze ruime uitslag geldt dit niet voor de seniorenelftallen.

Odiliapeel – Ollandia 1-6 (0-3). 5. Remco Voets 0-1, 14. Robert Erven 0-2, Gerben Voets 0-3, Steven van Dijke 0-4, Robert Erven 0-5, Steven van Dijke 0-6. 85. Luuk van der Pol 1-6.

Mede door veel noodgedwongen wijzigingen in het team kreeg Odiliapeel geen grip op de wedstrijd.

Een zeer moeizaam verlopen voorbereiding kreeg direct vervolg in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Odiliapeel was kansloos tegen een veel sterker Ollandia.

Dit is een heel lekker begin van competitie. Ik weet niet wat ik van dit seizoen moet verwachten door de nieuwe indeling, maar het vertrouwen is weer terug. Ollidiapeel is geen moment in de wedstrijd geweest. Dit was een makkelijk overwinning. Ik ben tevreden over het spel dat ik vandaag heb gezien,, zei een blije Ollandia-coach Bas van Engelen.

Stefan Erven kon door de ruime voorsprong eerder naar de kant toe. Erven had aan Van Engelen gevraagd of hij eerder gewisseld kon worden, omdat hij nog een vlucht naar Spanje moest halen. ,,Ik heb tegen hem gezegd dat hij er dan voor moest zorgen dat de voorsprong groot genoeg was. Ik heb hem er bij 4-0 uitgehaald. Toen hij naar de kant kwam zei ik fijne vakantie en daarna liep hij naar de kleedkamer.”

VCO – Elsendorp 1-3 (1-2). 14. 0-1, 18. Bas Raaijmakers 1-1, 42. 1-2, 80. 1-3. Rood: 84. Bas Raaijmakers (VCO).

,,Mijn spelers gaven niet thuis. Het leek soms of de jongens niet wisten waar ze mee bezig waren”, baalde trainer Mario van Berkom van VCO na afloop.

VCO is een kleine club die personele problemen lastig kan opvangen. Zo viel B-speler Sil Jacobs bij de thuisploeg in.

FC de Rakt – Irene 4-2 (3-2). 8. Owen van Lith 0-1 (pen.), 20. Stijn Memelink 0-2, 30. Jeroen Smulders 1-2, 32. Rens van de Rakt 2-2, 40. Rens van de Rakt 3-2, 71. Patrick Bosman 4-2.

,,Een dik verdiende overwinning. We hadden zelfs met dubbele cijfers kunnen winnen als we alle grote kansen hadden benut”, aldus trainer Eus Marijnissen van FC de Rakt.

Irene coach Michael van de Wal was alles behalve tevreden na de nederlaag tegen De Rakt. ,,Mijn spelers waren te zelfverzekerd. Ze dachten dat we wel even makkelijk gingen winnen, maar de realiteit was anders. We kwamen nog op voorsprong, maar daarna ging alles mis. We moeten niet denken dat we de wedstrijd makkelijk gaan winnen. We moeten er voor vechten en dat heb ik in de rust ook meer dan duidelijk gemaakt. Helaas had het geen effect.”

Van de Wal had de competitiestart anders voorgesteld.,, We hebben een doelstelling, maar als we zo blijven spelen dan komen we er niet. Vorig seizoen hebben we het in een bepaalde periode uitstekend gedaan. Wij moeten ervoor gaan zorgen dat we weer normaal gaan doen en niet denken dat we een wedstrijd op halve kracht gaan winnen.”

FC de Rakt begon matig aan de wedstrijd en keek na twintig minuten al tegen een 0-2 achterstand aan. Enkele omzettingen brachten de thuisclub aan het voetballen en nog voor rust pakte De Rakt de leiding.

WHV – Nieuw Woensel 2-4 (2-1). 5. Yorick van de Rakt 1-0, 14. 1-1, 32. Gino Bosch 2-1, 47. 2-2, 79. 2-3, 89. 2-4.

,,Voor rust had Woensel het beste van het spel, maar hadden wij de beste kansen. Helaas raakten we drie keer de paal. Het is een dooddoener maar als we die kansen afmaken, wordt het een heel andere wedstrijd”, beschreef trainer Martin Kaus het duel.