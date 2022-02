Prachtige doelpunten zorgen voor zege OVC’26, WSJ pakt na hectische winterstop een punt

OVC’26 – Riel 5-1 (3-0). 20. Kees Visser 1-0, 31. Mike Smulders 2-0, 36. Jordi van de Minne 3-0, 54. Brian Verheem 4-0, 62. Jeroen Peters 4-1, 77. Mitchel van Zelst 5-1.

,,Dit was de wedstrijd met de mooiste doelpunten uit mijn carrière. Jordi van de Minne schiet van 25 meter raak, Mike Smulders passeert twee man en lobt de keeper van twintig meter en Mitchel van Zelst Schiet een vrije trap in de winkelhaak van 25 meter. De andere goals waren mooi uitgespeelde aanvallen over verschillende schijven met één keer raken. We speelden heel goed vandaag en dat met hulp van drie spelers van lagere elftallen. Corné Akkermans stond vandaag bij ons op doel. Hij was teleurgesteld na de tegengoal. Dat kostte hem een biertje”, vertelde een blije Rob van der Kaaij, trainer van OVC’26.

,,Voor ons een wedstrijd om heel snel te vergeten. Echt een teleurstelling want de voorbereiding was goed. Het oogde fris en fruitig bij ons en we wonnen een oefenwedstrijd van VCB met 5-2. Vandaag was OVC de ploeg die in alles het meest uitstraalde te willen winnen. Dat zie je aan het willen winnen van de duels en elkaar oppeppen. Wij stonden als elf ideale schoonzonen op het veld en hadden de energie niet. We begonnen nog prima en krijgen drie kansen op rij waar we er twee eigenlijk van moeten maken. Daarna komen we achter door een persoonlijke fout en dan komen zij meer in hun kracht en spelen we een verschrikkelijke eerste helft en tweede helft was een stukje beter, maar toen was het kwaad al geschied”, vertelde Riel-trainer Nick van Vugt.

Gloria UC – WSJ 2-2 (2-1). 30. Ronnie Reiniers 2-1, 70. Harrie Hesselberth 2-2.

,,Onze winterstop was een grote puinhoop. De trainer vertrok zonder ons dit persoonlijk te vertellen. Dit kwam zeer onverwachts voor ons, maar gelukkig hebben we een hoop goede mensen bij de club die hier direct mee aan de slag gingen. We hebben ons als team herpakt voor deze wedstrijd en zijn er met zijn allen voor gegaan. We domineerde het spel in de eerste helft, maar persoonlijke fouten werden afgestraft en zo stonden we toch achter. In de tweede helft drongen we wat meer aan, maar creëerde we te weinig. Gelukkig wisten we toch nog de 2-2 te maken.”, vertelde Bram van der Aa, aanvoerder van WSJ.