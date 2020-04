Prachtmens Elias verlaat SVG door goud omlijste voordeur

Als Pieter Elias (54) de club SVG omschrijft, kiest hij de woorden 'het voelt als een dorpsclub in de grote stad'. Hecht, gezellig en knus. Als niet-SVG'er is het moeilijk om een voorstelling te maken van hoe fijn het is om deel uit te maken van de club uit Tilburg-Noord. Vraag SVG'ers naar de vertrekkend hoofdcoach en een je hoort een lofzang, dat vanuit een clubhart van honderd procent puurheid toch het mooiste klinkt. Dat Elias - wiens zoon op hoog niveau speelt - een bijzonder mens is, is het minst liefdevolle wat je over de Tilburger hoort.