Precies op 3 maart 27 worden: vette pech voor VV Dongen-speler na versoepeling coronamaatregelen

19 februari Ercument Metin is ook in het seizoen 2021/2022 trainer van vv Haarsteeg. ‘Ondanks of misschien juist wel omdat we in bijzondere tijden leven en het best lastig is om contact te houden, zijn zowel trainer als vereniging nog steeds erg enthousiast over de samenwerking. De betrokkenheid en het contact is eigenlijk alleen maar intensiever geworden en we smachten er naar een keer een volledig seizoen met elkaar te mogen draaien', staat er op de clubsite.