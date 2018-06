Primeur voor Prinses Irene: promotie naar eerste klasse zonder te spelen

TOP Oss raakt trouwste fan kwijt door overlijden van Tonnie van Veghel (88)

11 juni OSS - Tonnie van Veghel ging met recht door het leven als Mister TOP. De grootste supporter van sv TOP was bijna 76 jaar lid van de Osse voetbalvereniging die hem op het schild hees waar ze kon. Maandag overleed Van Veghel op 88-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Den Bosch.