Prinses Irene degradeert naar de eerste klasse na nederlaag tegen Bekkerveld

Nacompetitie vierde klasse Tuldania promoveert in de stromende regen na winst tegen De Weebosch naar de vierde klasse

18:16 Na zeven jaar is Tuldania weer te bewonderen in de vierde klasse. De ploeg uit Esbeek wist de finaleronde van de nacompetitie om een plek in de vierde klasse tegen De Weebosch 1-0 te winnen en dat bleek genoeg voor promotie.