Prinses Irene kent geen genade met Antibarbari en wint in slotfase

Eerste klasse D (vrouwen)Antibarbari heeft zijn naam te danken aan Desiderius Erasmus en betekent Het boek tegen de onbeschaafden. Prinses Irene had daar geen boodschap aan en hakte haar tegenstander in de 88ste minuut in de pan.

Prinses Irene - Antibarbari 2-1 (1-0). 1. Floor van Lin 1-0, 73. Karlijn Ehrenburg 1-1, 88. Talitha Groenendaal 2-1

De voetbalsters van Prinses Irene hebben met één doelpunt gewonnen. ,,De zege was verdiend, alleen hadden we veel vaker moeten scoren”, vond Prinses Irene-trainer Alex Sangoer.

Opmerkelijk was dat de thuisploeg al heel vroeg op voorsprong kwam en het duel pas laat besliste. Floor van Lin scoorde in de eerste minuut, Talitha Groenendaal deed dat in de 88ste minuut.

HVCH - FC Kunde 3-1 (1-0). 41. Lynn van Grinsven 1-0, 62. Lynn van Grinsven 2-0, 75. 2-1, 80. Lynn van Grinsven 3-1.

HVCH was negentig minuten de dominante partij en speelde volgens trainer Cor Perlee best goed voetbal. ,,Tegen een laagvlieger spelen is soms lastig. We hadden vaker kunnen scoren, maar ik ben hier wel tevreden mee.”

UDI’19-Bekkerveld 1-3 (0-3). 12. 0-1, 30. 0-2, 45. 0-3, 53. Kerensa Persoons 1-3.

UDI’19 verloor met 1-3 van koploper Bekkerveld. Trainster Janine Rongen was best verbaasd over die ruime achterstand. ,,Zij hebben de hele wedstrijd vijf kansen gehad en drie keer gescoord. Het is jammer dat we niet hebben gewonnen, maar het is goed voor het zelfvertrouwen dat we goed hebben gespeeld tegen de koploper.”