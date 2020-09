Prinses Irene maakt eerste minuten na afzeggen van bekervoetbal

Prinses Irene-FC Kunde 2-2 (2-1). 6. Veerle Donkers 1-0, 14. Marlou van Deursen 2-0, 25. 2-1, 78. 2-2.

Prinses Irene begon uitstekend tegen FC Kunde en nam een 2-0 voorsprong. ,,De 2-1 was een knap doelpunt van hun. Daarna liepen we achteruit. We moesten nauwkeuriger worden in balbezit, maar pakten het niet goed op. We misten conditie en wedstrijdritme”, zei coach Alex Sangoer van Prinses Irene.

Bijzonder was dat de voetbalsters van Prinses Irene hun eerste wedstrijd van het seizoen speelden. ,,De bekerwedstrijden hebben we niet gevoetbald. We vonden de maatregelen in Amsterdam niet goed genoeg en wilden dus niet naar Buitenveldert”, gaf Sangoer aan. ,,Toen heeft de KNVB ons uit de beker gezet. We hadden liever een andere datum gevonden.”

HVCH - Orion 0-2 (0-1). 10. 0-1, 80. 0-2.

De voetbalsters van HVCH en die van Orion waren aan elkaar gewaagd. Twee standaardsituaties leverden twee treffers op. ,,Eerst scoorden zij uit een corner, daarna uit een vrije trap. Tussendoor hebben wij heel veel kansen gehad”, zei HVCH-trainer Cor Perlee.

Bekkerveld - UDI’19 3-1(1-0). 3. Lisa Fumei Van de Ven 1-0, 62. Kelly Simons 2-0, 64. Ashly Henraath 2-1 86. Lisa Fumei Van de Ven 3-1.

De voetbalsters van UDI’19 verloren met 3-1 van kampioenskandidaat Bekkerveld. ,,We hadden voor rust niets in te brengen”, zei UDI-trainster Janine Rongen. ,,Het had ook 3-0 kunnen zijn en dan was dat terecht geweest. In de tweede helft deden we het beter en zetten we hen onder druk.”

Bijzonder was de 2-0. ,,De doelpuntenmaakster gaf onze verdedigster een elleboog, maar mocht doorgaan”, mopperde Rongen.