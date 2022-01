Prinses Irene rouwt om overlijden Edo Farneubun (72): ‘Een van onze beste spelers ooit’

Farneubun speelde in twee verschillende periodes bij Prinses Irene. In het seizoen 1965-1966 debuteerde hij voor het eerste team. Snel daarna vertrok hij naar Helmond Sport, waarmee hij de enige Prinses Irene-speler werd die het betaald voetbal wist te bereiken.

,,Edo had een geweldig spelinzicht, was technisch sterk en loste alles voetballend op", stelt het bestuur in het bericht op de website. ,,Zijn winnaarsmentaliteit was een voorbeeld voor iedereen. Nadat hij gestopt was met voetballen was hij jarenlang een trouw supporter van het eerste elftal, waar hij vaak (bewust) alleen achter het doel plaatsnam.”