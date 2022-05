Prinses Irene verliest door persoonlijke fouten en UDI'19 maakt gehakt van Hotenisse

,,We waren goed voorbereid op de kwaliteiten van Orion. Het was een mooi schouwspel om te zien, ondanks dat we het duel in tien minuten weg hebben gegeven door persoonlijke fouten. We negeerden na rust de afspraken die voor de hele wedstrijd golden en konden geen druk meer zetten. Helaas scoorden zij daardoor twee keer. We gaven na de aansluitingstreffer ook nog ruimtes weg en daar heeft Orion goed van geprofiteerd”, zei Prinses Irene-trainer Alex Sangoer.