Prinses Irene verliest met monsterscore, maar hadden recht op één punt

Eerste klasse D

Prinses Irene - Bekkerveld 2-8 (1-3). 16. 0-1, 17. Timme van Roosmalen 1-1, 32. 1-2, 40. 1-3, 54. Veerle Donkers 2-3, 70. 2-4, 78. 2-5, 81. 2-6, 82. 2-7, 87. 2-8.

,,Dit is zwaar geflatteerd. We hadden minstens een punt verdiend. We waren tot de 0-1 de betere ploeg en kwamen later nog terug tot 2-3. Na de 2-4 ging het snel. Zo kan het soms lopen in de voetballerij”, zei Prinses Irene-trainer Alex Sangoer.

De coach zag het misgaan net na de 2-3. Toen lag een speelster van Bekkerveld geblesseerd op de grond. ,,Wij waren op zoek naar de 3-3. We waren sportief en speelden de bal uit. Het spel lag stil en wij raakten ons ritme kwijt. Dat brak ons.”

FC Kunde - UDI’19 2-1 (2-0). 34. 1-0, 38. 2-0, 46. Fenne van Sleeuwen 2-1.

,,We hebben het in de eerste helft laten liggen. We toonden te weinig inzet en maakten individuele fouten, waar goals uit ontstonden. Na het afstandsschot van Fenne waaruit we 2-1 maakten, hoopten we op meer. We konden niet gelijk maken. We hebben niets meer weggegeven, maar waren zelf te onrustig”, zei UDI-trainster Janine Rongen.

HVCH - VDZ 2-3 (0-2). 36. Eva Heynen 0-1, 40. Sam Roddenhof 0-2, 55. Lynn van Grinsven 1-2, 66. Eva Heynen 1-3, 73. Els Kolff 2-3.

,,HVCH speelde voor rust uit de omschakeling. We deden er alles aan, maar kregen te weinig kansen. In de tweede helft hebben we hoog druk gezet en kwamen we beter in de wedstrijd. We gaven na de 1-2 niks meer weg. Helaas maakten zij door een schot van afstand de 1-3. We kregen na de 2-3 nog kansen op meer, maar het lukte helaas niet”, zei HVCH-trainer Cor Perlee.

Hoofdklasse B

Trekvogels - sc ‘t Zand 2-0 (2-0). 18. 1-0, 42. 2-0.

,,De teleurstelling overheerst vandaag. We kregen voor rust zes één-op-één kansen. Trekvogels deed het beter, met drie kansen en twee doelpunten. We hebben ons echt tekort gedaan, ondanks dat we na rust zeer rommelig voetbalden. Aan inzet en kansen heeft het niet gelegen. Ik ben teleurgesteld in het resultaat”, zei sc ‘t Zand-trainer Jack Hernandez.