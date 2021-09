Prinses Irene wint met speels gemak van Nuenen 2

1D (vrouwen)De laatste competitiewedstrijd van Prinses Irene was op 11 oktober 2020 ook tegen Nuenen 2. De vrouwen van de thuisploeg wisten toen te winnen met 1-5. Ook deze zondag was het weer raak.

Prinses Irene - Nuenen 2 5-1 (3-1). 3. Suwi Numnuan 1-0, 8. Sara Theunisz 2-0, 13. Floor van Lin 3-0, 31. Julia van den Nieuwenhof 3-1, 50. Suwi Numnuan 4-1, 66. Elien Ploegmakers 5-1.

,,De wedstrijd was na dertien minuten al gespeeld. Nuenen moest na rust komen en dat deden ze goed. Complimenten voor hen. Ze probeerden te blijven voetballen. Ze hebben een jonge en onervaren ploeg en missen scorend vermogen. Onze organisatie stond wat minder, maar we kwamen niet in de problemen en waren effectief”, reageerde Prinses Irene-trainer Alex Sangoer.

De laatste competitiewedstrijd die Prinses Irene speelde, was ook tegen Nuenen 2, op 11 oktober 2020. Dat duel eindigde eveneens in een 1-5 overwinning voor de ploeg van trainer Sangoer. Beide teams troffen elkaar een week geleden nog in de beker. De vrouwen uit Nistelrode boekten een 0-4 overwinning.

HVCH - Hontenisse 5-2 (3-1). 14. Lisan van den Broek 0-1, 23. Anne Leijen 1-1, 30. Ruvienne Crutsen 2-1, 35. Els Kolff 3-1, 46. Lisan van den Broek 3-2, 76. Lynn van Grinsven 4-2, 83. Lynn van Grinsven 5-2.

,,We hadden met 10-2 moeten winnen, want we hebben veel kansen onbenut gelaten. We waren veel beter”, vond HVCH-trainer Cor Perlee.

De zestienjarig Els Kolff maakte haar eerste competitiedoelpunt voor HVCH.

OVV’67 - UDI’19 1-4 (1-1). 10. Anouk van de Ven 0-1, 19. (pen.) 1-1, 63. Ted Rooijendijk 1-2, 64. Ted Rooijendijk 1-3, 90. Anouk van de Ven 1-4.

,,Het was een fysieke wedstrijd. Wij gingen mee in hun spel. Het was niet onze beste wedstrijd, maar uiteindelijk hebben we gewonnen. We moeten ervan leren om snel de bal te laten gaan”, gaf UDI-trainer Janine Rongen aan.

Anouk van de Ven maakte twee doelpunten bij haar debuut en gaf twee assists. ,,Ze is technisch vaardig, doelgericht en snel. Het is een fijne speelster om er bij te hebben”, zei Rongen.