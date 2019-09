Prinses Irene wint na elf jaar weer van DAW

,,Het is best een moeilijke pot om te voetballen”, zegt DAW-speler Wibe van Rooij doelend op de weersomstandigheden. ,,Met het natte veld glijdt de bal door en moet je iets anders gaan spelen. Maar ik ben tevreden met de prestatie. We kwamen wat gelukkig op 1-0 omdat de bal nog van richting veranderd werd, maar we hebben er hard voor gewerkt. Dus ik ben niet ontevreden over het resultaat.”