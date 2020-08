Programma amateurvoetbal bekend: hierbij de belangrijke data van derby's

Amateurvoetbal SVSSS tekent bezwaar aan tegen competitie-indeling KNVB, drie provincies in derde klasse

11 juli Het nieuws dat SVSSS wéér niet in de Tilburgse klasse is ingedeeld is ingeslagen als een bom. SVSSS-coach Cemal Yilmaz is alvast bezig met een verweerschrift. Verder gaan Margriet, FC Schadewijk, Nooit Gedacht en Boekel Sport dit seizoen het drieprovinciepunt meerdere malen over. In 3D zijn ze ingedeeld bij clubs uit Gelderland en Limburg.