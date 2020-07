Programma voor topamateurs is bekend: UDI-OJC op laatste speeldag

Amateur­voet­bal­clubs mogen in de beker vijf keer wisselen

15 juli De KNVB heeft de regelgeving rondom het wisselbeleid in de districtsbekercompetitie aangepast. Zo mogen amateurvoetbalploegen aankomende beker vijf keer wisselen. Een regel die we sinds de hervatting van het voetbal na de corona-uitbraak ook in het topvoetbal zien.