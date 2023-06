Promotie of niet, het besluit van EVVC-boegbeeld staat vast: ‘Kun je niet maken tegenover de andere jongens’

Na 22 jaar als trouwe assistent zou promotie met RKKSV ‘ultiem afscheid’ zijn voor Gerard Burg

Loyaliteit is in het huidige voetbalklimaat steeds zeldzamer, maar Gerard Burg (56) laat zien dat het nog steeds bestaat. Hij was 22 jaar lang assistent-trainer van Marc van Delft, maar vindt het nu mooi geweest. ,,We zijn tegenpolen.”