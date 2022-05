Promotiekansen zijn verkeken, maar daar rouwt Dussense Boys niet om: ‘We zijn er nog niet rijp voor’

André Vos, voormalig voetballer van Rijswijkse Boys, heeft jarenlang tweede elftallen getraind bij Roda Boys/Bommelerwaard, GRC’14 en Sparta’30. En steevast was het recept hetzelfde: na twee jaar kneden en bouwen pakte de Giessenaar in het derde seizoen het kampioenschap.

In 2020 besloot Vos (52) het over een andere boeg te gooien: wat ik met het tweede kan, zou ook weleens zo uit kunnen pakken bij een vlaggenschip. Hij verliet het zaterdagvoetbal en kwam terecht bij zondagvierdeklasser Dussense Boys. Daarvoor moesten vrouw en kinderen wel een concessie doen: Vos, die ook veel aardigheid heeft in koken en dat op zondag steevast deed, was dus niet meer in de keuken te vinden.

In de voetbalkeuken van Dussense Boys vond hij meer dan voldoende ingrediënten om daar iets van te brouwen. En dat pakte dit seizoen in de eerste tien wedstrijden heel goed uit. De Dussenaren scoorden erop los, gemiddeld meer dan vier treffers per wedstrijd. Dat is nog niet de grootste openbaring – doelpunten maken ligt in de natuur van de Boys -, maar verdedigend stond het een stuk beter dan normaal. Kortom, de mannen van Vos leken een kanshebber voor de titel.

Leken, want na de winterstop is alles anders. Er wordt veel meer verloren, soms met stevige cijfers. Daardoor is de Boys weggezakt naar de middenmoot. Weg zijn de kansen op een sensatie, zelfs een periode pakken lijkt schier onmogelijk. Maar Vos is niet teleurgesteld. ,,Integendeel. Stel dat we waren gepromoveerd, dan was de kans heel groot dat we het seizoen daarop weer terug zouden vallen in de vierde klasse. En dat moet je niet willen. We zijn er dus nog niet rijp voor.”

Ruggengraat

Volgens Vos zou zijn ploeg nog ‘te weinig ruggengraat hebben’ om te overleven in de derde klasse. ,,Dan heb ik niet over de moraal, maar over de leeftijd. Ik ben een trainer die graag jonge spelers door laat stromen. Zestien, zeventien jaar: als ik denk dat ze een stap kunnen zetten, dan mogen ze die zetten. Maar zoiets gaat altijd met vallen en opstaan. En dat moet je de tijd gunnen.”

Indachtig zijn tweede elftallen zou dat betekenen dat Vos volgend seizoen wil oogsten. ,,Inderdaad. Dan hebben ze ervaring opgedaan, zijn ze een jaartje ouder. Staat het stabieler. Bovendien: die jonge gasten kunnen echt heel aardig voetballen.” Wat overigens nog wel nodig is: ,,Een ervaren speler erbij. Nee, we gaan niet shoppen bij andere clubs. Dat past niet bij deze dorpsclub.”

Quote Wat zo mooi is, ik mag mijn eigen beleid voeren André Vos (52)

De overstap naar een eerste elftal heeft ook in het voetballeven van Vos wat veranderd. ,,Een tweede elftal, dat is voor een echte supporter niet belangrijk. Die wil in de kantine hooguit de uitslag weten, gaat dan over tot de orde van de dag. Maar het eerste wordt kritischer bekeken, dus ook de trainer. Als het goed gaat, krijg je schouderkloppen. Gaat het minder, komt er goedbedoeld advies. Of zijn er op- en aanmerkingen op je tactiek. In het begin moest ik eraan wennen, het hoort erbij.”

Hoe dan ook: de uitvoerder in de bouw heeft het uitstekend naar zijn zin in Dussen. ,,Wat zo mooi is, ik mag mijn eigen beleid voeren. Ze durven me mijn gang te laten gaan met jonge spelers. En dat gaat zich uitbetalen, gegarandeerd.”