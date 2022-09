Promovendus HVCH dendert door en wint ook derde competitieduel: ‘Geweldige start van het seizoen’

,,Het was van begin tot eind een hele open wedstrijd. Qua einduitslag had het zomaar 5-5 kunnen worden”, sprak HVCH-coach Marc van de Ven. Dankzij een dubbelslag van Joey Vissers stond HVCH na ruim een halfuur op een dubbele voorsprong. Vervolgens knokte Moerse Boys zich terug en kwam het een kwartier na rust langszij. Het slotakkoord in Zundert was uiteindelijk voor Milan Raymakers, die zo’n vijf minuten voor tijd de winnende treffer maakte. ,,Over het veldspel was ik vandaag niet helemaal tevreden, maar als we naar de resultaten kijken tot nu toe dan is dit natuurlijk een geweldige start van het seizoen.”