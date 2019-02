Promovendus OSS’20 pakt periodetitel: ‘Kunnen misschien serieus voor de titel gaan’

Derde divisie zondagStuntploeg OSS’20 heeft donderdag de tweede periode in de derde divisie zondag als winnaar afgesloten. De mannen van trainer Bertran Kreekels wonnen in Oldenzaal met 0-3 van Quick’20 en zijn niet meer te achterhalen in de periodestand.

Tony de Groot maakte na 25 minuten spelen de 0-1. Rob van Sonsbeek schoot in de vijftigste minuut de 0-2 binnen, dankzij een treffer van andermaal De Groot werd het 0-3. De captain benutte een strafschop à la Panenka: dwars door het midden. ,,Ik voelde me goed en we waren heer en meester”, zei De Groot. ,,We hadden vaker kunnen scoren dan drie keer.”

De prestatie van OSS’20 is opvallend, omdat het team vorig seizoen nog in de hoofdklasse zondag speelde. ,,Maar ik heb een goed gevoel over deze ploeg”, merkte De Groot na het duel in Oldenzaal op. ,,We hebben veel jonge spelers, die met de week beter worden.”

Constant

De Ossenaren staan nu derde en hebben met een wedstrijd meer gespeeld maar twee punten minder dan koploper Jong FC Volendam. ,,Volendam en wij zijn constant, de rest laat punten liggen”, zei De Groot. ,,Als dat over een paar weken nog zo is, kunnen we misschien serieus voor de titel gaan.”