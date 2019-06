Promovendus Real Lunet haakt vlak voor finale af voor promotie naar eerste klasse

AMATEURVOETBAL WSC speelt geen halve finale, maar strijdt tegen Terneuzen direct om lijfsbe­houd

14:09 WSC speelt maandag tegen Terneuzen direct om lijfsbehoud in de tweede klasse. Formeel is de wedstrijd een halve finale, maar omdat Zeelandia Middelburg overstapt naar het zaterdagvoetbal komt er in de tweede klasse een extra plaats vrij.