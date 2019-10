Promovendus UDI’19 schiet uit de startblokken: zeven punten uit drie wedstrijden

UDI’19 - Eldenia 2 2-0 (1-0). 15. Kerensa Persoons 1-0, 71. Mabel Cremers 2-0.

UDI’19 heeft zeven punten uit drie wedstrijden. Dat is bijzonder voor een promovendus. ,,Daar had ik vooraf voor getekend”, zei trainster Janine Rongen.

Haar team speelde tegen Eldenia 2 met name in balbezit erg goed. ,,We waren heel secuur. Dat was andere wedstrijden wat minder”, gaf Rongen aan.

HVCH - SSS’18 3-2 (1-0). 35. Lynn van Grinsven 1-0, 60. Bente van de Leijgraaf 2-0, 70. 2-1, 80. Bente van de Leijgraaf 3-1, 90. 3-2.

Het spel was niet geweldig. Toch won HVCH van SSS’18. Het koningskoppel Lynn vn Grinsven (één doelpunt)-Bente van de Leijgraaf (twee goals) verzorgde de Heessche productie. Door de treffers van de opponent leek HVCH het nog even lastig te krijgen, maar dat was niet het geval.