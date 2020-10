Punt OSS’20 ondanks werelddoelpunt UNA vanaf middenlijn

,,Het begin was niet goed, maar onze laatste halfuur was fantastisch”, zei OSS’20-trainer Bertran Kreekels. ,,Toen deden we alles wat ik graag wilde zien. We speelden fraai combinatiespel in de kleine ruimte, namen initiatief van achteruit en wonnen veel tweede ballen. UNA is niet meer over de middenlijn geweest en kwam lucht tekort. UIteindelijk belonen we onszelf met een puntje, maar zijn we er ook twee verloren in de strijd om de bovenste plekken in de ranglijst.”