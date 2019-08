Puntje voor Dongen in seizoensouverture tegen EVV

Derde divisie zondagDongen is een nieuw seizoen in de derde divisie begonnen met een gelijkspel tegen EVV (1-1). Thuis lieten de Kanaries bij vlagen prima voetbal zien, maar dankte het ook haar doelman Nout Hendrickx.

Bezoekers die zondagmiddag het zonovergoten sportpark De Biezen bezochten zagen twee goals maar een veelvoud aan kansen. De bezoekers uit Echt toonden zich vooral in de eerste helft sterker in de duels. Na een ruim kwartier leidde dat tot de openingstreffer; Rick Polman was attent na een lange bal, die precies over de Dongense defensie heen viel. Keeper Nout Hendrickx kwam te laat: 0-1.

Ook de Kanaries meldden zich voor rust voor het vijandelijke doel. In de 35ste minuut had Dilaver Solak dé kans op de gelijkmaker, na een van de vele flitsende combinaties van de rechterflank. Back Mohamed Mansaray en vleugelspeler Anouar Moukouh tikten de ploeg uit Echt af en toe zoek, zoals ook net voor rust, maar Solak had te weinig tijd nodig om af te drukken.

Dat het net na rust geen 0-2 stond, was te danken aan Hendrickx. De doelman keepte aan de Procureurweg een uitstekende partij. De Dongenaren leken daar hoop uit te putten: Dongen werd gevaarlijker voor het doel van EVV. Met het inbrengen van Jawad Bellahsan bracht de ploeg van coach Osman Erbas meer gif in het duel. Moukouh beloonde zijn ploeg twintig minuten voor tijd met de gelijkmaker; ook bij deze goal viel de lange bal over de defensie plots voor de voeten van de afmaker.