Puntje voor gehavend Dongen tegen Quick

Twee, drie kansen. Meer vielen er in de wedstrijd Dongen - Quick niet te noteren. Een typisch 0-0-duel, zag ook Dongen-trainer Osman Erbas, die moest puzzelen om zijn basiself te vormen. Robert Roosen brak in de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop zijn kuitbeen. Met Tom Wijkmans wordt geen risico genomen, een echo moet uitwijzen of de middenvelder er (lang) uit ligt. Linksback Oguzhan Kazanci kwam de laatste weken niet aan trainen toe door een virus. ,,De drie jongens die hen vervingen deden het goed. Maar je merkt natuurlijk wel dat het soms wat onwennig is.”