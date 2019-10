Puntverlies koploper BLC, Sparta’30-doelman vist viermaal in één helft

Zwaluwe – BLC 0-0.

‘Dit zijn we dit seizoen nog niet eerder tegengekomen, een ploeg die het van voetballen moet hebben en minder van opgestroopte mouwen en fysieke kracht’, kreeg BLC te horen. “Dat was een mooi compliment van Zwaluwe”, vond trainer John Huisman, “van elftal dat het overigens wel moeten hebben van erop klappen. En dat deden ze ook, want de degradant had tot vóór zaterdag pas vier punten.”

Het werd dus een lastig potje voor de lijstaanvoerder in de derde klasse D, die in Lage Zwaluwe voor de eerste keer punten morste. “Een terechte uitslag”, vond de Bossche oefenmeester, “al hadden we nog de beste kansen. Twee keer alleen voor de keeper verschenen, Piet Vollenberh schoot de bal tegen de lat. Maar voor hetzelfde geld gaan we de bietenbrug op. In de slotfase liet Justin Chaitram de bal, maar kon zich net op tijd herstellen en de bal van de voeten van een aanvaller plukken.”

BLC staat er goed voor. “Dertien uit vijf. We genieten ervan. En we gaan echt niet boven onze stand leven en denken dat we een kampioenskandidaat zijn. Dat zijn we helemaal niet.”

TSVV Merlijn - SV Capelle 2-0 (2-0) 12. Sjors Reutelingsperger 1-0, 28. Lars van de Zande 2-0.



Merlijn had drie nederlagen op rij geleden, dus vooraf moet SV Capelle hebben gedacht dat een tweede competitiezege mogelijk moest zijn. Niets bleek minder waar, zag trainer Antoin van Pelt. “We zijn in de eerste helft volledig van de mat gespeeld. Voor hetzelfde geld stond het bij de rust al 6-0. Ook na rust konden we geen potten breken. Rond de 80ste minuut kregen we pas onze eerste kans. Dat zegt genoeg over ons niveau: dramatisch slecht.” SV Capelle is volgens Van Pelt nog zoekende. “Het is jong, onervaren. Spelers die hun weg nog in het elftal moeten vinden. Die moet je de tijd gunnen. Tegelijkertijd mag dat niet te lang duren, anders kom je in de problemen.” Het eerste noodverband: “Heel hard werken, dan heb je een kans om het tij te keren.”

Joop Verzijl, trainer van Merlijn, was blij dat zijn tactiek zo goed was uitgevoerd. “We zakten wat in. Daardoor lag er meer ruimte achter de verdediging van Capelle. Door positiewisselingen in onze voorhoede maakten we het onze tegenstander extra lastig. Op deze manier hebben we Capelle van de mat gespeeld, al hadden we meer moeten scoren.”

BZC 14 – GDC 1-1 (0-0) 59. Wesley van de Wardt (pen.) 0-1, 90. Sten Pijlman 1-1.

Uitblinker in dit duel was Christian van der Zalm doelman van BZC’14. Met een paar fantastische reddingen hield hij de thuisclub in leven. Van der Zalm had ook de mazzel dat GDC het kansen verprutsen tot kunst had verheven. Wat zijn optreden zo bijzonder maakte, was dat hij niet fit was. “Vorige week zaterdag ben ik door mijn rechter enkel gegaan”, vertelde de doelman, die met enige ondersteuning het veld verliet. “Bij het eerste beste balcontact klapte die enkel weer dubbel. Maar ik kan wel tegen een beetje pijn.”

Het puntenverlies deed GDC ook zeer. “We hadden het in de eerste helft al af kunnen maken”, vond trainer Edin Curic, “toen lieten we drie honderdprocent kansen liggen.”

Vuren – NEO’25 3-2 (1-2) 3. Bart van Muilenburg 1-0, 5. Jordy Rosenbrand 44. Nicky van Wanrooy 1-2. 51. Bas van der Vliet 2-2, 80. 3-2.

‘Haal alsjeblieft geen gekke streken uit’, had NEO-trainer Stefan Brok in de wedstrijdbespreking meegegeven. Binnen drie minuten werden die woorden al gelogenstraft. “Een hakballetje, in de verdediging. En dat terwijl je gewoonweg die bal weg moet roeien. Daar word ik dus niet blij van.” Maar toch zat Brok met een goed gemoed in de kleedkamer toen de rust was aangebroken. Te danken aan Jordy Rosenbrand en Nicky van Wanrooy, die uit twee identieke aanvallen – voorzet vanaf de vleugel, bal terugleggen, uithalen – de achterstand omgezet hadden in een voorspring. “Ik heb ze op het hart gedrukt om scherp te blijven. Wat gebeurt er: binnen dertig seconden was het gelijk.” Het werd uiteindelijk nog erger: 3-2. “Zo zonde.”

Sparta’30 – MVV’58 4-4 (2-0) 25. Anrico Visser 1-0, 35. Lennard van Andel 2-0, 48. 2-1, 58. Ziggy Krauweel 3-1, 63. 3-2, 78. Derk Groenenberg 4-2, 83. 4-3, 90+7. 4-4.

Mark van Noorloos, trainer van Sparta’30, vindt voetballen zo leuk vanwege het somtijds erg onvoorspelbare karakter. “Maar als je er zelf mee te maken hebt en je staat aan de verkeerde kant van de lijn, is een stuk minder aantrekkelijk”, zegt de Andelaar. “En dat was dus vandaag het geval.”