Puzzel bij 't Zand opgelost na dramatische wedstrijd van vorige week: ruime overwinning tegen Hillegersberg

Johan Gabriëls was een erg trotse trainer na afloop van de wedstrijd. In eigen huis won ‘t Zand met veel invallers en jeugdspelers. ,,Een collectieve overwinning was het vandaag. We hebben aangetoond hoe hoog het niveau van deze selectie is. Ik ben apetrots.” Een debuut was er voor Nassim Isohadouten, hij maakte een goede indruk.