Quiz | Kun jij alle amateurvoetbalclubs van het Brabants Dagblad opnoemen?

Max Verkuyl verruilt OSS’20 voor competitie­ge­noot Blauw Geel’38

13:39 Centrale verdediger Max Verkuyl (24) maakt komende zomer een transfer van OSS’20 naar Blauw-Geel’38. Beide clubs komen in de derde divisie uit. In juli 2019 sloot Verkuyl aan bij OSS’20, nadat de Helmonder daarvoor bij hoofdklasser RKSV Nuenen voetbalde. Waar Verkuyl bij Nuenen een sleutelspeler was, moest hij bij koploper OSS’20 meestal genoegen nemen met een reserverol.