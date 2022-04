Ramadan speelt parten voor Willem II

OSS’20 – Willem II 3-2 (1-2). 15. Abdullah Gul (pen.) 0-1, 37. 1-1, 39. Hicham Mokthari 1-2, 72. 2-2, 76. 3-2. Rode kaart: Stefan van Emmen van Willem II.

Hicham Mokthari was naar Leiden verhuisd en zou daar gaan voetballen. ,,Maar na de winterstop, toen hij daar al woonde, heeft hij nog twee keer voor ons meegedaan”, zegt trainer Yavuz Cosar. ,,Dan stelt de KNVB: je kunt elke week naar Tilburg reizen, de overschrijving ging niet door.” Mokthari traint in de lakenstad, komt met trein naar Tilburg. Kosten: dertig euro. Hij scoorde eenmaal, het leverde nul punten op. ,,We hebben lang met 1-2 voor gestaan, toen begon de Ramadan door te wegen.”

GVV – Well 3-0 (1-0). 1-0, 2-0, 3-0.

Remy Schouwenaar, trainer van Well, was voor een bruiloft in Ecuador. ,,Die heeft daar veel meer plezier beleefd dan wij op het veld”, zegt leider John van de Have. ,,We speelden lauw, dik verdiend verloren. Heel jammer, want nu zijn we door GVV van de derde plaats gestoten, waar we al bijna het hele seizoen staan. En die geeft recht op de nacompetitie.”

OSC’45 – FC Tilburg 2-5 (1-2). 15. Max Thorn 1-0, 20. 1-1, 30. 1-2, 55. 1-3, 75. Fouad Arbib 2-3, 80. (pen.) 2-4, 85. 2-5.

Max Thorn had deze sportieve thuisclub na een kwartier op een voorsprong gezet. Thorn had er een nog eentje moeten scoren, maar miste jammerlijk. ,,Anders was het 3-3 geworden”, zegt trainer Jeroen Beekwilder. ,,Hadden we er waarschijnlijk een puntje uit kunnen slepen.”

TOP – Kerkwijk 2-1 (0-1) 8. Jochem de Leeuw 0-1, 60. 1-1, 75. 2-1.

TOP, dat was versterkt met de JO19, en Kerkwijk maakten er een leuke pot van. ,,Maar we staan wel met lege handen”, zegt leider Marc de Bijl. ,,Was echt niet nodig geweest. TOP maakt twee frommelgoals, wij krijgen de echte kansen. Daar hebben we veel te weinig mee gedaan.”