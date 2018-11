Raoul Oomen (UDI’19), bescheiden uitblinker van slechts twintig jaar

Eigenlijk denkt Raoul Oomen er zelf niet zo over na. Wat zegt dat nou ook, die leeftijd. Het is maar een getal, wordt wel eens als uitdrukking gebruikt. Toch is het best opvallend dat hij met zijn zeventien jaar al in het eerste elftal van UDI'19 speelde. En niet in de onderste regionen van het amateurvoetbal, nee, in de derde divisie zondag. Nu is hij nét twintig jaar en onbetwiste basisspeler van de nummer acht van de hoofdklasse zondag.