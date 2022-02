Razendsnelle goal niet voldoende voor DESK

Rode lantaarn­dra­ger NOAD’32 is voer voor psycholo­gen: ‘Zo vaak verliezen gaat tussen de oren zitten’

Voor NOAD’32 is het te hopen dat er vanaf zaterdag in sportief opzicht betere zaken worden gedaan dan in de eerste competitiehelft: de Wijk en Aalburgse voetbalclub staat stijf onderaan in de derde klasse D. ,,Als je zo dikwijls onderuit gaat, gaat dat tussen de oren zitten.”

