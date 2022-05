Real Lunet beleeft middag met twee gezichten: Felomina schiet zijn ploeg vanaf 60 meter op voorsprong en pakt rood

Tweede klasse FEen rare middag was het voor Real Lunet. De wedstrijd was amper begonnen of Shuremy Felomina zag de keeper te ver voor zijn goal staan en schoot de bal van zestig meter in de goal. Een halfuur later stonden de bezoekers echter al met 3-1 achter en maakte de achterstand niet meer goed. De eerder bejubelde Felomina pakte in de slotfase ook nog rood.

Heeswijk - Real Lunet 3-2 (3-1). 2. Shuremy Felomina 0-1, 24. 1-1, 28. 2-1, 31. 3-1, 76. Daniel Kengawe 3-2. Rode kaart: 85. Shuremy Felomina (Real Lunet).

Real Lunet-coach Glenn Simon beleefde een ontzettend vervelende middag in en tegen Heeswijk. ,,We komen dankzij een wereldgoal van Shuremy Felomina op 0-1. Hij schoot de bal vanaf een meter of zestig over de keeper. Vervolgens geven we de wedstrijd binnen een halfuur helemaal weg en vielen Ruud Kooijman en Irey Sadal uit met blessures. Die zijn we tot het eind van het seizoen kwijt vrees ik. Ruud heeft waarschijnlijk een zware knieblessure opgelopen.”

Olympia’18 - CHC 1-3 (0-2). 7. Wesley Meeuwsen 0-1, 43. Mouad Hassan 0-2, 55. 1-2, 90+1. Younes Hadouir 1-3.

CHC-coach Fatah Hadouir zat de laatste van zijn in totaal vier wedstrijden schorsing uit en zag vanaf de tribune hoe zijn ploeg in Boxmeer met 1-3 van Olympia’18 won. ,,Tijdens de Ramadan hebben we uit vijf competitiewedstrijden twaalf punten gepakt. Dat is erg netjes. We zitten weer in een lekkere fase nu. Op een gegeven moment hing de 2-2 van Olympia eerder in de lucht dan de 1-3 voor ons, maar die kwam er gelukkig alsnog.”

DAW - EVVC 3-1 (1-1). 41. Falco van der Rijt 0-1, 44. 2-1, 67. 2-1, 81. 3-1.

EVVC-coach Antwan van Rijn sprak van een terechte nederlaag. ,,Voor rust kwamen we een paar keer goed weg, waarna we alsnog op een vervelend moment een goal tegen krijgen. Na rust startten we voetballend gezien goed, maar konden we niet verhinderen dat DAW uitliep naar 3-1. De komende weken moet het gaan gebeuren tegen onder meer Heeswijk en Volkel.”

SVSSS - Helvoirt 1-1 (0-0). 63. Rico de Laat 0-1, 74. 1-1. Rode kaart: 84. speler SVSSS, 86. Jeroen de Bever (Helvoirt).

Helvoirt-coach Henk van Hattum kon goed leven met de 1-1 einduitslag in Udenhout. ,,Het was een derby die over het algemeen vrij levendig was. In de slotfase kon het nog alle kanten op. Zo raakte Nick van der Bruggen nog de onderkant van de lat.”

Emplina - Volharding 1-3 (0-1). 14. Melvin de Klijn 0-1, 68. Olav van Boxtel 1-1, 79. Vincent Buyssen 1-2, 90+4. Mark Blenckers 1-3. Rode kaart: 69. Bono Barten (Volharding).

,,De laatste 25 minuten hebben we met een man meer gespeeld. Bij het ingaan van die fase stond het 1-1. Ik ben trots op de werklust en power die we vandaag hebben geleverd. Van de andere kant hebben we de goals niet voor het eerst dit seizoen weggegeven door afwachtendheid en niet adequaat ingrijpen”, constateerde Emplina-coach Jeroen van Bezouwen.