Real Lunet-coach bestormt veld na rode kaart, moet tegengehouden worden door spelers en krijgt uiteindelijk zelf rood

Glenn Simon had niet zijn beste middag vandaag. Er leek niks aan de hand voor zijn ploeg, want het stond 0-3 op bezoek bij SVSSS. Maar toen kreeg Fouad Ezzhraoui uit het niets zijn tweede gele kaart en toen was de trainer er klaar mee. Hij bestormde het veld en moest door spelers tegengehouden worden. Hij kreeg zelf rood en mag bij zijn late wedstrijd als coach van Real Lunet dus niet op de bank zitten.

SVSSS - Real Lunet 5-3 (0-3). 23. Youssef Johri 0-1, 28. Enes Sonay 0-2, 34. 0-3, 56. 1-3, 74. 2-3, 78. 3-3, 87. 4-3, 90+1. 5-3. Rode kaart: 43. Fouad Ezzahraoui (Real Lunet) 2x geel, 44. Glenn Simon (trainer Real Lunet), 67. Irey Sadal (Real Lunet) 2x geel.

De trainersloopbaan van Glenn Simon bij Real Lunet zit erop. De coach was woedend dat Fouad Ezzahraoui zijn tweede geel kreeg en stormde het veld op richting de scheidsrechter. ,,Ik zei: waar ben je nou mee bezig man? Waarom geef je mijn speler rood terwijl er niks aan de hand is?’’, verklaarde Simon, die vervolgens door een aantal spelers moest worden tegengehouden en uiteindelijk het veld verliet. Vlak na afloop ging de coach weer verhaal halen bij de arbiter. ,,Geef me maar twintig wedstrijden schorsing. Of maak er anders honderd wedstrijden van. Ik ben helemaal klaar met de KNVB”, riep Simon toen nog. Vlak na de wedstrijd was zijn woede nog steeds niet gezakt. ,,Die scheids verpest gewoon onze hele middag. Er was niks aan de hand en we stonden met 0-3 voor, waarna Fouad ineens zijn tweede geel kreeg. Dat sloeg echt nergens op.”

DAW - Helvoirt 5-1 (2-1). 14. Jeroen de Bever 0-1, 20. 1-1, 43. 2-1, 71. 3-1, 89. 4-1, 90+2. 5-1.

Helvort ging in Schaijk met ruime cijfers onderuit bij DAW. Jeroen de Bever zette de ploeg van Henk van Hattum nog op voorsprong, maar vervolgens ging het na rust mis. Helvoirt verzekerde zich afgelopen week al van directe handhaving en kan de rest van het seizoen dus rustig uitspelen.

EVVC - CHC 0-1 (0-0). 51. Younes Hadouir 0-1 (pen.). Bijz.: CHC wint de derde periode.

,,De laatste weken is het bij ons standaard het bekende liedje. We krijgen een aantal kansen, maar halen de trekker niet over. Dat was vandaag niet anders”, baalde EVVC-aanvoerder Gerwin van den Boom.

CHC-middenvelders Martien de Bekker en Nick van Bijsterveld waren na afloop beide eerlijk: ,,Het was geen beste wedstrijd, maar de punten zijn binnen. Nu gaan we er met z’n allen een mooi feestje van maken op de club. Er is onder andere een barbecue en speciaal voor Martien hebben we een springkussen geregeld”, lachte Van Bijsterveld.

Emplina - Heeswijk 2-1 (1-0). 43. Luuk van de Vondervoort 1-0, 63. 1-1, 74. Amin Kabbouti 2-1.

,,De 2-1 van Amin Kabbouti was echt een plaatje. Na rust was het voor ons een kwestie van hard werken en de overwinning over de streep trekken. Een smetje was dat Said Ali Hussein en Teun de Bresser uitvielen met blessures”, aldus Emplina-coach Jeroen van Bezouwen.