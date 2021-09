Real Lunet speelt gelijk met één wisselspeler na lelijke botsing tijdens warming-up

2fReal Lunet-coach Glenn Simon had op voorhand slechts drie wisselmogelijkheden op bezoek bij Volharding. Des te vervelender was het dat nota bene tijdens de warming-up Jeremy de Fretes en Anwar Laifhalat tegen elkaar op botsten.

Volharding - Real Lunet 2-2 (1-1). 19. 1-0, 44. Enes Sonay 1-1, 58. 2-1, 71. Enes Sonay 2-2. Rode kaart: 51. Ruud Kooijman (Real Lunet) 2x geel. Bijz.: speler Volharding mist penalty in de 65e minuut.

Met als gevolg dat Simon vervolgens nog maar één wisselspeler op de bank had zitten in Vierlingsbeek. ,,Ik moest dus zo lang mogelijk wachten met wisselen. Wat dat betreft moet ik mijn overwegend jonge elftal een groot compliment maken, want ze hebben met name in de slotfase ook laten zien dat ze voor iedere meter kunnen strijden. Bovendien hebben we in de fase dat we met tien man stonden ook zeer behoorlijk voetbal laten zien. Uiteraard had ik graag meteen drie punten gepakt, maar we hebben ons kranig geweerd”, aldus de Real Lunet-coach. Real Lunet-doelman Jesse de Vries onderscheidde zich na rust door bij een 2-1 tussenstand een penalty te stoppen.

CHC - Vianen Vooruit 4-4 (2-2). 21. Wesley Meeuwsen 1-0, 44. Mouad Hassan 2-0, 42. 2-1, 44. 2-2, 49. Wesley Meeuwsen 3-2, 71. 3-3, 86. Nicky van Bijsterveld 4-3, 89. 4-4.

CHC-coach Fatah Hadouir beleefde op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen meteen een knotsgekke middag. Uiteindelijk werd er door de Bosschenaren tot viermaal toe een voorsprong verspeeld. ,,Vianen Vooruit heeft drie keer uit een standaardsituatie gescoord en vanwege een persoonlijke fout aan onze kant. Dat mag gewoon niet gebeuren. Ook was het bijzonder vervelend dat we vlak voor rust ineens nog twee tegentreffers kregen. We stonden met 2-0 voor en er was helemaal niets aan de hand. Datzelfde gold voor die late 4-4 van Vianen Vooruit”, baalde Hadouir.

EVVC - Helvoirt 0-4 (0-1). 6. Jeroen de Bever 0-1, 71. Rico de Laat 0-2, 73. Collin van den Bergh 0-3, 90. Rico de Laat 0-4 (pen.).

Helvoirt startte het seizoen op bezoek bij EVVC met een ruime zege. Assistent/coach Harm van Hal nam de honneurs waar, omdat Helvoirt-coach Henk van Hattum ontbrak vanwege privé omstandigheden. Van Hal zag dat Helvoirt na rust wegliep bij EVVC. ,,Tijdens de tweede helft zijn we wat hoger druk gaan zetten, waardoor we ook meer kansen kregen. Dit resultaat is een mooie opsteker en een heerlijk begin”, sprak Van Hal tevreden.

EVVC-middenveler Pim van der Doelen had samen met zijn ploeggenoten vanzelfsprekend meer van de eerste wedstrijd van het seizoen verwacht. ,,Als team liepen we achter de feiten aan. Het leek ook wel alsof we de kracht misten om er een wedstrijd van te maken.”

Volkel - Emplina 0-2 (0-1). 3. Teun de Bresser 0-1, 82. Teun de Bresser 0-2.

Emplina won op bezoek bij Volkel en pakte dus meteen drie punten, maar toch had Emplina-coach Jeroen van Bezouwen meer van zijn elftal verwacht. ,,Onze voorbereiding was goed en zijn door in de beker. Tegen Volkel vond ik ons met name in balbezit behoorlijk matig. We konden in fases moeilijk de vrije man vinden en hadden het ook lastig met het fysieke spel van Volkel. Onze keeper Rick Schouten heeft ons na rust ook nog een paar keer op de been gehouden.”

SVSSS - Heeswijk 2-1 (1-0) 26. Stan van de Brand 1-0, 76. 1-1. 92. Stan van de Brand 2-1.

SVSSS profiteert van een opmerkelijke doelpuntenmaker in de vorm van centrale verdediger Stan van de Brand, hij scoort twee keer en is van onschatbare waarde voor zijn ploeg. ,,Je krijgt veel kansen maar we verzuimden het om onze voorsprong uit te bouwen en dat komt je bij die gelijkmaker duur te staan”, vertelt SVSSS-coach Cemal Yilmaz. ,,Wanneer die winnende goal dan toch komt in blessuretijd, is dat schitterend. Wij gingen uit ons dak langs de lijn!”