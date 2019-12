Real Lunet-trainer krijgt rood tijdens 2-3 verlies van Helvoirt

Real Lunet - Helvoirt 2-3 (0-1). 23. Rico de Laat 0-1, 60. Menno van Hattum 0-2, 74. Rico de Laat 0-3. 80. Kevin Mangandu 1-3, 81. Emin Balta 2-3. Bijz.: 24. rode kaart Murat Dogan (Real Lunet, twee keer geel).

Na de 0-3 van Helvoirt Rico de Laat in de 74ste minuut liepen de emoties hoog op. Lunet-trainer Glenn Simon werd een kwartier voor tijd weggestuurd met rood vanwege commentaar op de leiding. ,,Normaal houd ik mijn mond, maar mijn ploeg werd zo vaak benadeeld dat ik de scheidsrechter hiernaar vroeg. De man negeerde mij waarna ik verder riep en rood kreeg. Hij zal wel een slechte dag hebben gehad. Dat neem ik niemand kwalijk.” Ook ging het publiek zich ermee bemoeien. ,,Helvoirt komt altijd met veel supporters en zij gingen zich in de loop van de wedstrijd steeds vaker bemoeien”, besloot Simon. ,,Het dreigde een paar keer flink uit de hand te lopen”, gaf Helvoirt-verslaggever Jurgen Hamers toe. ,,Daarvoor was het een erg leuke wedstrijd, die enorm gelijk opging.”

Prinses Irene – Berghem Sport 2-3 (1-1). 13. Donny van Herpen 0-1, 45. Wessel Theunisse (e.d.) 1-1, 53. Thom van den Broek 1-2, 73. Wibe van Rooij 2-2, 76. Donny van Herpen 2-3.

Prinses Irene is er op eigen veld niet in geslaagd punten over te houden aan de ontmoeting met Berghem Sport. In een aantrekkelijk duel trok de koploper uiteindelijk aan het langste eind. Verdediger Koen Pittens van Prins Irene kon wel verklaren waarom zijn ploeg niet won. ,,Verdedigend stonden wij niet goed. Ook maakten wij de kansen die we kregen niet af. Dat deden zij wel goed waardoor ze er met de overwinning vandoor gingen.”

Bij de 1-1 van Prinses Irene ontstond er even commotie. De assistent vlagde omdat de bal naar zijn mening over de achterlijn was. De scheidsrechter had hier een andere kijk op en besloot het spel door te laten gaan. Hierdoor kon aanvoerder Gijs van Erp uithalen. Onderweg richting het doel kwam de bal nog een voet tegen van een centrale verdediger uit Berghem. Daardoor was de ruststand 1-1.

Vianen Vooruit – Heeswijk 1-0 (1-0). 6. 1-0.

,,Het was vooral lastig voetballen op het kleiachtige veld van Vianen”, aldus Heeswijk-aanvoerder Tom Sleddens. ,,We kampten ook met een aantal blessures en zelfs op de wedstrijddag meldden zich nog twee jongens af. Acht man langs de lijn dus en een flink aangepaste opstelling. We kwamen er na het tegendoelpunt nog een aantal keer goed uit, maar het veld werkte niet mee.”

Bijzonder was het feit dat maar liefst acht spelers niet deel konden nemen aan de wedstrijd tegen Vianen Vooruit.

Volharding - SVSSS 1-2 (0-1). 17. Jim de Laat 0-1, 58. Stefan Dekkers 0-2, 61. 1-2.

SVSSS moest de wedstrijd eerder beslissen, vond trainer Cemal Yilmaz. ,,Een prima overwinning. We kunnen weer naar boven kijken. Een compliment aan de ploeg dat we georganiseerd bleven spelen, ook na hun 1-2. Daarvoor had het eigenlijk al 0-10 kunnen staan”, aldus Yilmaz.

Het meest bijzondere aan dit duel was dat SVSSS weer eens een wedstrijd won na een verre busreis. ,,Na onze twee vorige, lange busreizen speelden we niet goed”, rondde Yilmaz af. De oefenmeester was ook blij met het optreden van de van een blessure teruggekeerde Lars Cornelissen bij het tweede elftal. ,,Hij startte tegen RKDVC vanaf het begin, scoorde drie keer en won met 1-4. Een mooi voordeel voor de selectie.”

Venhorst - Emplina 0-3 (0-0). 50. Guillermo le Crouvreur 0-1, 75. Ingmar Voorhaar 0-2, 90+2. Guillermo le Crouvreur 0-3.

,,Het was niet best. De eerste tien minuten leek het wel alsof we met acht man stonden te spelen”, stelde Venhorst-oefenmeester Joost Janssen. ,,In de drie jaar dat ik hier nu zit ging het altijd lastig tegen Emplina. Alhoewel ik moet toegeven dat ik niet dacht dat we met lege handen zouden vertrekken gezien onze huidige vorm.”

Emplina had heel de wedstrijd de controle en de overhand. ,,We startten goed aan de wedstrijd en kregen grote kansen”, aldus Emplina-coach William van Overbeek. ,,Die scoorden we niet en na een tijdje werden wij slordig aan de bal. We hadden dit duel eerder moeten beslissen.”

Ondanks dat de goals pas in de tweede helft vielen, was Van Overbeek tevreden met zijn ploeg. ,,We speelden goed positiespel en de goal van Ingmar was een prachtige stift. Echt een fantastische goal.”

Olympia’18 – Volkel 2-1 (1-1). 30. 1-0, 41. Bram van der Locht 1-1, 72. 2-1.

,,Tegen een potentiële kampioenskandidaat hebben we aardig partij gegeven”, zo stelde Volkel-coach Michiel Jans. ,,Uiteindelijk zijn we over 90 minuten gezien net iets tekort gekomen en was Olympia toch een maatje te groot. We wisten wel hoe we Olympia konden pakken en daar hebben we op momenten gebruik van gemaakt.”

EVVC – DAW 4-2 (1-0). 27. Mark van Zoggel 1-0, 46. Rob van Dijk 2-0, 49. Corik Megens 2-1, 54. Bart Vos 2-2, 75. Rob van Dijk 3-2, 80. Edgar Glaudemans 4-2.

,,De eerste twintig minuten waren voor EVVC, daarna kregen wij meer grip op de wedstrijd”, aldus DAW-coach Rob van der Ven. ,,Toch komen zij op voorsprong door een van richting veranderd schot na een corner. Vervolgens incasseren we de doelpunten door matig ingrijpen achterin. Zo winnen we geen enkele wedstrijd.”

EVVC had de meeste aanspraak op de zege en kreeg wat het verdiende, vond trainer Antwan van Rijn. ,,Na de 2-2 dacht ik dat het lastig zou worden. DAW wisselde, zette twee grote spelers erin en ging de bal pompen. Toen was het wel even ‘vrouwen en kinderen eerst’.”