Real Lunet verliest met linksback op doel

Real Lunet - Olympia’18 3-4 (0-3). 4. Sem Janssen 0-1, 9. Sem Janssen 0-2, 34. Sam Luppes 0-3, 49. Irey Sadal 1-3, 56. Enes Sonay 2-3, 63. Juul Schelbergen 2-4, 71. Murat Dogan 3-4. Bijz.: Imad Hamria (Real Lunet) mist pen. in 55e minuut.

Real Lunet blijft in de onderste regionen bungelen na opnieuw een thuisnederlaag. Real Lunet-coach Glenn Simon kent al het hele seizoen personele problemen. Tegen Olympia’18 moest halverwege de tweede helft doelman Jesse de Vries geblesseerd het veld verlaten. Er was geen tweede doelman voorhanden, waardoor linksback Danny Nguyen noodgedwongen de keepershandschoenen aan moest trekken. ,,Danny heeft het prima gedaan in de goal”, zag Simon.

Emplina - Venhorst 2-0 (1-0). 29. Said Ali Hussein 1-0, 54. Martijn van Helvoort 2-0.

De spelers van Emplina konden bij winst op Venhorst een weekje vrij verdienen. En zo geschiedde, want de Empelse formatie was volgens trainer/coach Jeroen van Bezouwen heer en meester en won in zijn ogen verdiend met 2-0. ,,Ik ben echt trots op die gasten. Met name onze tweede helft was ontzettend goed. We zaten er continue kort op en hielden het tempo hoog. Het enige smetje is dat we ontzettend veel kansen hebben gemist.”

Prinses Irene - Helvoirt 1-1 (1-0). 6. Julian van Roosmalen 1-0, 53. Menno van Hattum 1-1.

,,In de slotfase hadden we met een beetje geluk nog kunnen winnen. Alles bij elkaar was het een vrij rommelige wedstrijd, waarin veel misging”, vond Helvoirt-aanvoerder Nick van der Bruggen.

,,Er zit een duidelijk stijgende lijn in ons spel. Vandaag gaven we over het algemeen weinig weg, maar het was soms ook behoorlijk slordig. In de laatste paar minuten krijg je nog twee grote kansen, die er gewoon in hadden moeten gaan”, vond Prinses Irene-middenvelder Tim van der Heijden.

Vianen Vooruit - EVVC 1-4 (0-3). 16. Gerwin van den Boom 0-1, 25. Gerwin van den Boom 0-2, 40. Mark van Zoggel 0-3, 71. Aron van Dijk 0-4, 79. 1-4.

De eerste drie punten van het seizoen zijn binnen voor EVVC. Mede dankzij Gerwin van den Boom, die twee keer trefzeker was. EVVC-coach Antwan van Rijn zag dat zijn elftal prima speelde. ,,Dit resultaat hadden we keihard nodig. Ook is het fijn dat de ziekenboeg langzaam maar zeker weer leegstroomt. Zo deden Sven de Kinderen en Bart van Griensven vandaag weer mee.”