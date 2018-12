Realiteit is anders dan ambitie, blijkt bij HVCH: ‘Ondanks de laatste plaats is iedereen hier positief’

Het is maar goed dat HVCH nog een tweede seizoenshelft mag spelen. Anders was de ploeg met vijf punten uit tien wedstrijden keihard gedegradeerd naar de tweede klasse. En dat is nou precies het niveau dat Kevin Mangandu afgelopen zomer vaarwel had gezegd. De verdediger liet BVV uit zijn woonplaats Den Bosch achter zich om te gaan voor zijn kans in de eerste klasse. HVCH liep op de valreep promotie mis naar de hoofdklasse, nu is het team hekkensluiter. Iets ging afgelopen maanden niet helemaal lekker.