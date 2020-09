Rechtervleugelverdediger bezorgt Merlijn een punt

3D ZaterdagEen rechtervleugelverdediger scoort niet vaak, maar als hij dan scoort, is het wel extra lekker. Wesley Akkerman bezorgde vandaag in de eindfase van de wedstrijd toch nog een punt voor Merlijn.

Sparta’30 - TSVV Merlijn 3-3 (1-1) 10. Lars van de Zande 0-1, 43. Piotr Murawski 1-1, 50. Jan van Ruiven 1-2, 58. Lars van de Zande 1-3, 83. Lennard van Andel 2-3, 90+4. Wesley Akkerman 3-3.

Wesley Akkerman is een rechtervleugelverdediger. Scoren is niet zijn stiel. “Dat doet hij eigenlijk nooit”, weet trainer Mark van Noorloos, “vandaag bezorgde hij ons in de extra tijd toch nog een punt. Een scrimmage, een schot, raak. Het punt was maar amper verdiend, al hebben we na de 1-3 achterstand wel karakter getoond.”

Twee punten verspeeld, vond Regi Essed, coördinator van de selectie van Merlijn. “De laatste tien minuten ontbrak het aan concentratie, en daar leed dus de organisatie onder. Jammer.”

Anrico Visser, de trefzekere spits van Sparta’30, viel al snel uit met een blessure. “Die zijn we een paar weken kwijt”, zegt trainer Mark van Noorloos, “en dat kunnen we eigenlijk niet hebben. De selectie is zó smal.”

GDC - Haaften 2-0 (1-0) 43. Joost van Rooijen 1-0, 55. Justin Youell 2-0. Rood: 80e minuut Jelle Bouman van GDC.

GDC kende een uitstekende voorbereiding, bij de competitieouverture werd dat dus doorgetrokken. “Maar het ging wel erg moeizaam”, vond de nieuwe trainer, Gerrit Molenaar. “Jongens met vakantie, jonkies inpassen. Dan loopt het allemaal wat minder. En een tegenstander die massaal achter de bal ging staan. Hoe dan ook, de overwinning was verdiend.”

Bart Fransen, trainer van Haaften, dacht er anders over. “We hebben meer kansen gehad, bij het eerste doelpunt ging een overtreding aan vooraf.” Verloren, toch kon Fransen er op een of andere manier wel mee leven. “Wat we bij de kampioenskandidaat hebben laten zien, biedt perspectief voor de toekomst.”

Molenaar vindt de accommodatie bij GDC ‘een tien waard’. “Alle faciliteiten zijn top. Ik kan op gras trainen, werkelijk alles is goed geregeld. Vrijwilligerswerk, die verdienen een pluim.”

NOAD’32 - BLC 1-3 (1-2) 4. Stefan van Herwijnen 1-0, 33. Jori Pallada 1-1, 38. Piet Vollebergh 1-2, 82. Jelmer ter Avest 1-3. Rood: 84. Jelmer ter Avest van BLC.

“We waren er niet gerust op”, zegt BLC-trainer John Huisman, “want vorig seizoen verloren we bij NOAD’32. En toen was het ook een nogal pittig potje. Vandaag was alles anders. Behoorlijk vriendschappelijk, al deelde de scheidsrechter wel makkelijk kaarten uit. Wat we in de voorbereiding veel deden – winnen – hebben we vandaag dus doorgezet.”

Er zaten maar liefst vier A-junioren, die al een wedstrijd hadden gespeeld, op de bank bij NOAD’32. Dat was niet uit weelde. Tel daarbij op dat Ruben de Waal in de voorbereiding afhaakte, dus was het hopen en beven voor de Wijk en Aalburgers dat de basiself geen mankementen opliep. Tevergeefs duimen gedraaid, want halverwege de eerste helft viel spits Remy Schouwenaar uit. “Toen waren van slag, en daar heeft BLC goed van geprofiteerd”, zag clubman Anton de Waal.

De rode kaart die Jelmer ter Avest kreeg, krijgt nog een leuk staartje voor hem en BLC. “Volgens de scheidsrechter zou Jelmer een karatetrap hebben uitgedeeld. Was niet zo, hij stak zijn been uit om een bal te veroveren”, zegt Huisman. “Daar was vriend en vijand het over eens. Uiteindelijk vond de scheids rood ook te veel van het goede. In zijn rapport gaat hij er zich hard voor maken dat Jelmer maar één wedstrijd aan zijn broek krijgt.”

BZC’14 - NEO’25 0-3 (0-1) 30. Mitch Soffner 0-1, 60 Sam Verstappen 0-2, 85. Nicky van Wanrooij 0-3.

“Of wij nu zo sterk speelden, of onze tegenstander zo zwak was: we waren heer en meester”, zag NEO-trainer Stefan Brok. “We speelden ook nog eens goed, met mooie aanvallen. We hadden wel zes keer kunnen scoren.”

Het competitiedebuut van Sam Verstappen. Brok: “In de jeugd bij NEO begonnen, daarna negen jaar Willem II, een seizoen Dongen. Hij was gestopt, maar ik heb ‘m toch zo ver gekregen dat hij weer ging voetballen. Hij is pas twintig, dus wie weet kan Sam bij ons zijn carrière weer een boost geven.”

GVV’63 – SV Capelle 3-1 (1-0) 45. Mathijs Libbers 1-0, 74. Ferry Caron 1-1, 82. Daniël Bouma 2-1, 90+5. Nick Linnebank (pen.) 3-1.

GVV’63 had een uitstekende oefencampagne achter de rug en had verwacht dat SV Capelle daarop zou anticiperen met een defensieve houding. Niets was minder waar, zag trainer Denny van Geffen. “Capelle zette volop druk, daar hadden we het lastig mee. Uiteindelijk heeft de individuele klasse de doorslag gegeven.” Edin Curic, die na twee seizoenen GDC terugkeerde bij SV Capelle, complimenteerde zijn spelers voor het harde werken. “We hadden het lastig, zeker met Kooijman.

Michel Kooijman speelde een wereldpot, vond Van Geffen. “Zijn allerbeste wedstrijd die ik ‘m ooit heb zien spelen. Michel was ongrijpbaar. De punten hebben we aan hem te danken.” Ongeschonden haalde Kooijman het einde niet. “Na een tackle viel hij met zijn hoofd tegen de paal en moest hij zich in het ziekenhuis laten behandelen.