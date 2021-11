Reeshof maakt gehakt van Were Di

SV Reeshof - Were Di 5-0 (2-0). 5. Ryan Geuze 1-0, 26. Mitch Jansen 2-0, 68. Ricardo Donders 3-0, 75. Ricardo Donders 4-0, 84. Mitch Jansen 5-0.

,,We moesten vandaag vooral secuurder zijn aan de bal. We zijn op sommige momenten nog te slordig en niet zuinig genoeg. We zijn in de eindpass soms niet scherp genoeg en we moeten het in de eerste helft echt afmaken. We krijgen drie of vier hele grote kansen en moeten die afmaken. In het begin van de tweede helft zijn we eigenlijk echt slecht. Ik heb het misschien nog niet zo slecht gezien. We krijgen daarna ook nog een aantal enorme kansen en lopen uiteindelijk uit. Door de kwaliteit die we hebben maken we dan toch het verschil. Het was moeilijk voetballen tegen deze tegenstander”, vertelt Reeshof-trainer Jurgen Bouwens.

Riel – Viola 1-1 (1-0). 24. Sherdi Gordon 1-0, 88. Martijn Kock 1-1.

,,De eerste helft kwamen we op alle fronten tekort. In het druk zetten, in de duels te laat en in balbezit erg slordig. De tweede helft begon Riel sterk en kregen ze een goede kans op 2-0. Het laatste half uur kantelde de wedstrijd in ons voordeel. Het laatste kwartier moesten we iets forceren en gingen we 343 spelen met de voorste drie aan de binnenkant en twee middenvelders aan de buitenkant om gevaarlijk te worden vanuit voorzetten. Dat pakte goed uit, want in de 88e minuut maakte Martijn Kock de gelijkmaker”, zag Viola-trainer Dennis de Bruijn.

,,Ja wij balen enorm. Omdat je hem zo laat tegen krijgt, omdat we hem alweer tegen krijgen en omdat het erg onnodig was. Van alle gelijke spelen was deze misschien nog wel het meest onnodig. In de eerste helft wist Viola echt niet waar ze het moesten zoeken en we kwamen verdiend op voorsprong. In de tweede helft begonnen we erg goed en kregen we drie of vier goede kansen en nog een aantal keer staan we in een overtal situatie en spelen we het niet goed uit. Daar moeten we het gewoon afmaken, want bij 2-0 is het denk ik gedaan. Daarna ging Viola wat optimistischer spelen en werd het bij ons met de minuut slechter eigenlijk. Ik had niet het gevoel dat we de wedstrijd gingen verliezen, maar het was wel vaak even alle hens aan dek. Dan maken zij de goal nog zo laat en dan is dat zeker zuur”, vertelt Riel-trainer Nick van Vugt.

Gloria UC – Berkdijk 0-1 (0-0).

,,Ja het had ook zomaar andersom kunnen zijn vandaag. Zij scoren uiteindelijk via een beetje een lucky goal. Onze keeper rekent op een voorzet en via een voet van ons valt de bal dan in de verre hoek. Dan voelt het een beetje alsof je in de hoek zit waar de klappen vallen ja. Voetballend waren we aan elkaar gewaagd, maar ik denk dat wij iets meer kansen creëerde en daarom ook iets meer verdiende. Het geluk en vertrouwen ontbreekt dan een beetje bij ons en als de goal dan nog zo laat valt is dat zuur”, vertelt Gloria-trainer John Janssens.

Jong Brabant – Chaam 2-0 (1-0). 11. Tom Bastings 1-0, 52. Tim Suos 2-0.

,,Het is Super Sunday bij ons vandaag, dus het is hier een grote discotheek. De drie punten droegen vandaag bij aan de feeststemming, maar het spel niet zozeer. Dit was een van onze mindere wedstrijden, maar de drie punten tellen. Over een aantal weken weet niemand meer hoe we speelde. We zijn verdedigend niet echt in de problemen gekomen vandaag en het we hadden wel wat doelpunten meer kunne maken, maar het is niet elke week feest. Ik snap best dat het dan een keer 2-0 wordt en geen 5-0”, vertelt Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard.

WSJ – Blauw Wit’81 3-1 Harrie Hesselberth 1-1, Harrie Hesselberth 2-1, Marouane Bouchti 3-1.

,,Wij speelde vandaag op een belabberd slecht veld en dat al zo vroeg in het seizoen. Eerste helft was het gelijk opgaand met de iets betere kansen voor Blauw Wit. Na rust gingen wij wat meer risico’s nemen en hebben we terecht gewonnen op basis van vechtlust. De duels waren voor ons en dan is het fijn om een spits als Harrie te hebben, die maar weinig kansen nodig heeft. Het zijn drie belangrijke punten voor ons en goed voor de sfeer in de groep”, vertelt WSJ-aanvoerder Bram van der Aa.

,,Het is altijd balen als je op voorsprong komt natuurlijk. In de eerste helft waren we beter en moeten we er meer maken vind ik. Ook in het begin van de tweede helft krijgen we goede kansen, maar dat doen we niet. Daarna zijn zij erg effectief en worden we een aantal keer gewoon op snelheid geklopt. Het veld was slecht, dus goed voetbal was niet echt mogelijk. Dan moeten we in het verdedigen een stuk meedogenlozer zijn”, vertelt Blauw Wit’81-trainer Sofus de Rooij.