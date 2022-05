Reeshof nog een stap verwijderd van titel na overwinning bij directe concurrent GSBW

Vierde klasse DReeshof stevent al even af op de titel in de vierde klasse D. Na de overwinning op directe concurrent GSBW is de kans op de titel zondag daar. Zondag staat er meteen weer een topper op het programma. Nummer twee Jong Brabant komt op bezoek in de Reeshof en de thuisploeg heeft aan een punt genoeg om de titel veilig te stellen.

GSBW – SV Reeshof 2-3 (1-2) 16. Tom Siliakus 0-1, 32. Mitch Jansen 0-2, 43. Bradley Luijten 1-2, 55. Ricardo Donders 1-3, 60. Bradley Luijten (pen.) 2-3.

GSBW-trainer Patrick Marcelis: ,,In de eerste helft ging het gelijk op, hoewel zij op voorsprong kwamen kregen wij ook meerdere kansen en vlak voor rust maken we dan ook de aansluitingstreffer. Daarna gingen we meer druk zetten op jacht naar de gelijkmaker maar krijg je hem zelf tegen. We kwamen nog wel terug maar de bal wilde er niet meer in. Reeshof is dan de terechte winnaar en aankomend kampioen.”

Jurgen Bouwens, trainer van SV Reeshof: ,,Dit was een heel belangrijke overwinning voor ons. Ik vond ons vooral in de eerste helft heel goed spelen en ook verdiend op voorsprong komen. Halverwege de tweede helft komen zij nog terug tot 2-3 en hebben we zeker het laatste kwartier er alles aan gedaan om te overleven, de jongens hebben echt gevochten als leeuwen en daar ben ik enorm trots op. Dit zijn de stappen die we willen zetten richting het kampioenschap. Komende zondag willen we in eigen huis de titel binnenslepen.”

Berkdijk – WSJ 1-4 (0-1) 44. Harrie Hesselberth (pen.) 0-1, 50. WSJ (ed.) 1-1, 58. Abdel 1-2, 70. Harrie Hesselberth (pen.) 1-3, 82. Harrie Hesselberth (pen.) 1-4.

Pieter Elias, trainer van Berkdijk: ,,Ik was niet verrast door deze nederlaag omdat ik al voor de wedstrijd iets van onderschatting opmerkte bij mijn ploeg. Omdat WSJ twee keer achter elkaar ruim had verloren, dachten we er te makkelijk over. Dit was onze slechtste wedstrijd van het seizoen.”

WSJ-trainer Theo de Jong: ,,De jongens hebben vandaag erg goed gespeeld en zo de vieze smaak van de twee dikke nederlagen een beetje weggespoeld. In balbezit waren we wat rustiger dan afgelopen weken en ook werd er meer arbeid geleverd. We hadden een speler weer terug na lange tijd en een aantal jongens van andere elftallen bij, dat heeft misschien wel het verschil gemaakt.”

Viola – Gesta 0-2 (0-0).

Dennis de Bruijn, trainer van Viola: ,,De wedstrijd ging erg gelijkwaardig op maar ik denk dat wij al voor rust op voorsprong moeten komen. Daar kregen we een hele grote kans op, ook in de tweede helft missen we nog een goede mogelijkheid. Uiteindelijk geef je binnen twee minuten twee goals weg en daarmee ook de wedstrijd, dat voelt erg zuur.”