Reeshof sloopt WSJ, maar trainer van verliezend partij vond dat ze voetballend nog best goed meekonden: ‘In de omschakeling werden we geklopt’

Vierde klasse DReeshof was de duidelijke winnaar van de Tilburgse derby tegen WSJ. Het werd maar liefst 8-2 voor de ploeg uit de Reeshof, maar WSJ-trainer Theo de Jong vond dat zijn ploeg voetballend nog wel mee kon met de thuisploeg. Hij vond dat zijn ploeg vooral in de omschakeling niet goed was.

SV Reeshof – WSJ 8-2 (4-0) 12. Tom Silliakus 1-0, 18. Ryan Geuze 2-0, 20. Mitch Jansen 3-0, 44. Lars Temminck 4-0, 70. Ronnie Reniers 4-1, 72. Roy Staps 5-1, 78. Ruben Coin 6-1, 80. Harrie Hesselberth 6-2, 83. Dani van Schijndel 7-2, 86. Dani van Schijndel 8-2.

Reeshof-trainer Jurgen Bouwens kon niet anders dan tevreden zijn na de ruime overwinning. ,,Het hadden zelfs een stuk meer doelpunten kunnen zijn. Het krachtsverschil was vandaag gewoon te groot. De twee tegengoals zijn wel een klein smetje en het baltempo had soms echt wel wat hoger gekund maar als je acht keer scoort dan moet je gewoon tevreden zijn. We hebben verder geen kaarten gekregen dus kunnen schadevrij op naar volgende week.”

Theo de Jong, trainer van WSJ, wist al van te voren dat het een lastige wedstrijd zou worden. ,,Ik denk dat we voetballend wel aardig mee konden vandaag maar in de omschakeling stortten we keer op keer in en geven dan zoveel ruimte weg, dat is een conditioneel dingetje. Dat is bij ons helaas een bekend en terugkerend verhaal geworden.”

Audacia – Viola 1-1 (0-1) 7. Martijn Kock 0-1 86. Cas Linkels 1-1. Rood: Bjorn Elen (Viola)

Hans Richters, trainer van Audacia, zag zijn ploeg beter voor de dag komen dan afgelopen week. ,,Al na 90 seconden hadden we op voorsprong moeten staan, maar de keeper van Viola haalde hem eruit en keepte een uitstekende wedstrijd. De 0-1 viel tegen de verhouding in na een afgeslagen corner. Na rust wilden we nog meer gas geven en dat resulteerde in een mooie goal van Cas Linkels die scoorde met het hoofd. De jongens hebben heel hard gewerkt maar het geluk stond niet aan onze kant vandaag.”

Viola-trainer Dennis de Bruijn: ,,Van beide kanten werd er heel opportunistisch gevoetbald waardoor het een wedstrijd werd met veel duels. We kwamen al vroeg op voorsprong en speelden een goede wedstrijd, waar de jongens veel energie in power in stopten. De wedstrijd kantelt een beetje door de rode kaart in de 72e minuut waardoor je weet dat het nog lastig gaat worden. Hoewel het heel zuur is als je zo laat nog de gelijkmaker moet slikken denk ik dat het gelijkspel uiteindelijk een goede afspiegeling is van deze wedstrijd.”

Berkdijk – Were Di 2-1 2. Lorenzo van Boxtel 1-0, 30. Jochem de Weijer 1-1, 80. Sezer Sulun 2-1. Rood: Roy Rombouts van Berkdijk, twee keer geel.

De pas zestienjarige Lars de Wit maakte zijn debuut in het eerste van Berkdijk. ,,Hij heeft het naar behoren gedaan, legde veel energie in de wedstrijd”, zag trainer Pieter Elias. ,,Daar had de rest een voorbeeld aan kunnen nemen. Het tempo was zó laag, alsof ze aan het trainen waren voor de Vierdaagse. Heeft ook te maken met de tegenstander. Staat onderaan, wij scoren al na twee minuten. Dan denk je: het zal wel. Dus niet, gelukkig heeft Sezer Sulun dat nog recht kunnen trekken.”

Were Di-trainer Ivo Bouckaert zag zijn ploeg niet lekker beginnen op bezoek bij Berkdijk. ,,Nadat we vorige week al 2 eigen doelpunten hadden gemaakt, deden we dat vandaag na zeven minuten nog eens en stonden dus al weer snel op achterstand. Ik vind dat we ons daarna goed herpakken en we maken dan nog voor rust gelijk. Dan hoop je eigenlijk dat er nog meer te halen valt, maar dat was helaas niet het geval. Zij hebben ons op basis van individuele kwaliteiten afgetroefd vandaag.”

Chaam – OVC’26 0-3 (0-2) 23. Eigen doelpunt Chaam 0-1, 44. Brian Verheem 0-2, 76. Naoufal Zaagugui 0-3.

Rob van der Kaaij, trainer van OVC: ,,Ik denk dat wij vandaag een hele belangrijke, zakelijke overwinning hebben geboekt in een uitwedstrijd waar we het normaal gesproken best wel lastig hebben. We hebben achterin heel weinig weggegeven en voorin voldoende kansen gecreëerd om drie doelpunten te maken. Ik ben heel blij met deze wedstrijd.”

Gloria UC – Jong Brabant 1-4 (0-1) 23. Jente Roorda (pen.) 0-1, 46. Bram Vugts 0-2, 51. Bram Vugts 0-3, Zeger Vugts 0-4, 92. Dirk van Hooijdonk (pen.) 1-4.

Gloria-trainer Roland Peij: ,,Ik ben niet tevreden over de wedstrijd van vandaag. Bij rust sta je maar één goal achter en Jong Brabant echt goed partij te bieden. Tijdens de pauze probeer je de jongens dan een aantal dingen mee te geven, toen had ik echt nog geloof in een resultaat. Het is dan natuurlijk heel jammer dat we de wedstrijd binnen tien minuten na rust helemaal weg geven. Uiteindelijk is Jong Brabant de verdiende winnaar en hebben wij gewoon te weinig gebracht.”

Boy van den Bogaard, trainer van Jong Brabant: ,,Wij spelen vandaag een hele degelijke wedstrijd en pakken een verdiende overwinning. Het was duidelijk te zien dat wij, met alle respect, een beter elftal hebben dan Gloria. Ondanks dat we wat spelers misten hebben we een prima overwinning geboekt. Ik ben trots op onze vereniging omdat meerdere teams het eerste ondersteunen om weer een goed elftal op de been te brengen. Het was leuk om te zien dat we met Jurre en Merijn van Liempd en Thomas en Jasper Straatman twee setjes broers op het veld hadden staan die niet vaak met elkaar samen spelen.”

Blauw Wit’81 – Gesta 4-4 (2-4) 10. Thimo Netten 1-0, 31. Winston van Dijk 2-2, 67. Winston van Dijk 3-4, 88. Eigen doelpunt Gesta 4-4.

Blauw Wit-trainer Sofus de Rooij zag zijn ploeg knap terugkomen in de tweede helft. ,,Aan de eerste twee tegendoelpunten gaan blunders van ons vooraf en geven we een vroege voorsprong net zo makkelijk weer weg. Ik ben wel enorm trots op hoe de jongens na rust hebben gespeeld, daarvoor verdienen ze een groot compliment. Gesta heeft in de tweede helft eigenlijk niet meer op doel geschoten en wij creëerden veel kansen. Ik denk dat als onze gelijkmaker tien minuten eerder valt, we de wedstrijd nog naar ons toe trekken. Nadat we eerder dit seizoen vaak de deksel op de neus kregen in de slotfase hadden we nu eens het geluk aan onze zijde met het eigen doelpunt vlak voor tijd.”

Riel - GSBW 1-3 (0-3) 7. Danilo Farci 0-1, 15. Danilo Farci 0-2, 45. Melvin de Laat 0-3, 58. Robbert Swinkels 1-3.

Riel-trainer Nick van Vugt: ,,Voor de meeste spelers in ons team is dit eigenlijk dé wedstrijd van het jaar. Het was dan ook extra druk op ons sportpark en er waren de nacht ervoor al ludieke acties uitgehaald door de GSBW-fans, dat is wat dit soort wedstrijden speciaal maakt. Hoewel zij meer kwaliteit dan ons hebben, heb ik toch een nare nasmaak overgehouden aan de wedstrijd. Als je ziet hoe we de tweede helft hebben gespeeld is het extra zonde dat je het al zo hebt weggegeven voor rust. We scoren na een klein uur spelen nog en krijgen meteen daarna nog twee grote kansen die je dan wel moet maken. Jammer van het resultaat maar het feest na afloop was er niet veel minder op.”

Patrick Marcelis, trainer van GSBW: ,,Onze supporters hadden al gezorgd voor een goede start door de goals bij Riel al blauw en wit te verven in de nacht voor de wedstrijd, dat goede begin gaf de ploeg een geweldig vervolg en stonden al snel 2-0 voor. Hoewel Riel ook een kans kreeg maakte we vlak voor rust ook nog de derde goal. In de tweede helft probeerde zij meer druk te zetten en om met lange ballen nog meer te forceren maar ik denk dit een terechte uitslag was.”