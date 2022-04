Reeshof wint in nieuw spektakelstuk van Blauw Wit'81 en pakt nu wel periodetitel

SV Reeshof – Blauw Wit’81 5-3 (4-2) 2. Tom Siliakus 1-0, 18. Toby Netten 1-1, 19. Thimo Netten 1-2, 25. Koen van Otterlo 2-2, 35. Koen van Otterlo 3-2, 42. Mitch Jansen 4-2. 59. Frank Claassen 4-3, 86. Mitch Jansen 5-3.

SV Reeshof versloeg Blauw Wit en haalde zo de tweede periodetitel binnen. Jurgen Bouwens, trainer van SV Reeshof: ,,Over het spel aan de bal ben ik dik tevreden vandaag maar de drie tegengoals zijn wel een smetje op een verder prachtige middag.”

Blauw Wit-trainer Sofus de Rooij vond dat zijn ploeg misschien wel een puntje had verdiend: ,,In de eerste helft tonen we veel veerkracht door een achterstand om te buigen in een veersprong. Na rust zetten we alles op alles maar meer zat er helaas niet in.”

Audacia - Berkdijk 0-1 (0-0). 55. Sezer Sulun 0-1.

Sezer Sulun en vrije trappen, dat kun je aan hem wel overlaten. Uit zo’n dood spelmoment trapte de zeer ervaren voetballer de rood-zwarten naar de zege. Trainer Pieter Elias had vooral genoten van de manier waarop zijn spelers die wedstrijd in waren gegaan. “Je verantwoordelijkheid nemen als het lastig wordt. Provoceren, uitlokken, een scheidsrechter die het even niet goed ziet. Dan moet je op tong bijten, er niet door laten beïnvloeden. Dat bedoel ik ermee. Prima gedaan, op dat vlak maken we steeds meer stappen. En het levert wat op: drie punten.”

Volgens Hans Richters, trainer van Audacia, had er meer ingezeten: ,,Het was een wedstrijd waarin beide teams aan elkaar gewaagd waren. Uiteindelijk valt het kwartje de verkeerde kant op en verlies je hem, dat is erg jammer.”

GSBW – Chaam 4-0 (3-0) 4. Bradley Luijten 1-0, 12. Simon Brand 2-0, 25. Igor van Loon 3-0, 78. Denzel van Houten 4-0.

GSBW-trainer Patrick Marcelis: ,, Vanaf de eerste minuut zaten we goed in de wedstrijd, zeker voor rust waren we heer en meester. Al met al ben ik zeer tevreden met het resultaat én het spel.”

Jong Brabant – Were Di 2-0 (1-0) 17. Floris Ermen 1-0, 57. Zeger Vugts 2-0.

Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard: ,,In mijn ogen is het een verdiende overwinning. Ook wil ik onze debutanten (Merijn van Liempd, Lucas van Pelt en Gijs van de Wouw) benoemen, zij hebben ons enorm geholpen vandaag.”

Gloria UC – Gesta 3-4 (2-2) 20. Igor van de Bruggen 1-1, 33. Bart Verhoeven 2-1, 61.Tibo Schaul 3-3.

Gloria-trainer Roland Peij: ,, We hebben echt weer gevoetbald zoals ik hoopte dat we zouden doen. Hier kunnen we zeker mee verder.”

Riel – OVC’26 0-1 (0-0) 51. Andrew van de Wouw 0-1.

,,De tegengoal geven we eigenlijk gewoon cadeau, heel zuur dat je het zo weggeeft”, aldus Riel-trainer Nick van Vugt.

Rob van der Kaaij, trainer van OVC, was tevreden met de overwinning: ,,De score had van mij wel wat hoger uit mogen vallen.”