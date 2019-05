Regels voor nacompetitie: vierde wissel, ABBA en uitgoals tellen niet dubbel

Uitdoelpunten

In tegenstelling tot in het betaald voetbal tellen uitdoelpunten in het amateurvoetbal niet dubbel. Dus als de stand na twee wedstrijden gelijk is, maken de scores geen verschil. Eigenlijk geldt dat alleen voor de play-offs voor een plaats in de divisies, want daaronder worden geen dubbele wedstrijden meer gespeeld in de nacompetitie.

Verlenging

Bij een gelijke stand volgt een verlenging van twee keer 15 minuten. Dat geldt voor enkele wedstrijden en ook voor dubbele wedstrijden. Is er na die verlenging nog geen beslissing gevallen, dan volgen strafschoppen.

ABBA

Volgend seizoen verdwijnt het ABBA-systeem uit het Nederlandse voetbal, maar dit seizoen geldt het nog. Ook als beide teams vijf strafschoppen hebben genomen, blijft het ABBA-systeem van kracht.

Vierde wissel

In de verlenging krijgen de trainers een extra wisselmogelijkheid. In de reguliere speeltijd mag elk team drie keer wisselen, maar als er een verlenging volgt, mag nog een vierde wissel worden doorgevoerd door de trainer. Als in de reguliere speeltijd twee keer gewisseld is, mag in de verlenging ook nog twee keer gewisseld worden.

Gele kaarten

Een eerste gele kaart in de nacompetitie heeft nog geen schorsing tot gevolg. Een tweede gele kaart betekent wel een schorsing van één wedstrijd. Een derde gele kaart blijft weer onbestraft, maar elke kaart die volgt levert weer een schorsing van één wedstrijd op.

Schorsing