Reservekeeper houdt de nul in laatste competitiewedstrijd VOW: ‘Heeft hij toch niet heel het seizoen voor niks meegetraind’

Al snel kwam Boskant op voorsprong, maar die werd snel uit handen gegeven door een keepersfout. ,,Onze keeper wachtte te lang en schoot de bal tegen een speler van Pusphaira aan waardoor de bal erin ging”, vertelde Boskant-trainer Peter van der Heijden na afloop. Voor rust herstelde zijn ploeg de fout nog, en de voorsprong werd niet meer uit handen gegeven. ,,De eerste helft waren we beter, daarna hebben we echt voor de overwinning moeten knokken”, aldus Van der Heijden.

Avesteyn is zeker van plek twee, en speelde met veel spelers uit het tweede elftal. ,,We sparen spelers en trainen volgende week niet. We zetten vanaf nu alles op de nacompetitie”, vertelde trainer Hugo van de Sande. WEC pakte verrassend een punt, en dat was volgens trainer Henry van Wanrooij niet onverdiend. ,,Een gelijkspel is verdiend. We krijgen vier minuten voor tijd zelfs nog de kans om hem te beslissen, maar die viel helaas niet”, aldus de trainer.