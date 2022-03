Reservekeeper van 56 jaar uit het vijfde elftal op de bank bij DESO om aan genoeg spelers te komen

Vijfde klasse BDESO had vanmiddag te kampen met nogal wat personele problemen. Het was zelfs zo erg dat de 56-jarige Wim Boerema, normaal gesproken actief bij het vijfde elftal, op de bank moest komen zitten als reservekeeper. Ondanks dat won DESO wel.

DESO – HRC’14 4-2 (2-0). 24. Romano Bloks 1-0, 39. Romano Bloks 2-0, 60. Jeffry van Oss 3-0, 78. 3-1, 81. 3-2, 85. Arbnor Hoti 4-2.

,,We speelden heel fel en goed en kwamen verdiend op een 3-0 voorsprong. Omdat een korte periode bij mijn spelers de scherpte weg was, kwam HRC nog in de slotfase dichtbij maar vlak voor tijd werd de marge gelukkig weer twee doelpunten waardoor ik weer rustig achterover kon gaan zitten”, vatte John Putters (trainer DESO) de wedstrijd samen.

Ook bij DESO was het volgens Putters zoeken naar genoeg spelers voor dit duel. ,,We waren heel blij dat de 56-jarige Wim Boerma, die normaal in het vijfde elftal speelt, als reservekeeper bij ons op de bank wilde gaan zitten.”

Ophemert - Maaskantse Boys 2-1 (0-0). 51. Steven van Schijndel 0-1, 69. 1-1 (pen.), 90. 2-1.

,,Tien minuten voor tijd verliet onze keeper met een ernstige blessure het veld en moest een speler noodgedwongen in het doel gaan staan. Heel zuur dat we in de slotseconde nog ene doelpunt tegen kregen waardoor we het duel verloren”, aldus de trainer van Maaskantse Boys Maurizio Atzeni.

Atzeni baalde niet alleen van het resultaat. ,,We speelden op een knollenveld waarop voetballen heel moeilijk was. Daardoor werd het een soort van Brits non-league voetbal met lange halen, gauw thuis.”

Ruwaard – MOSA ’14 2-2 (1-2). 6. Jasper Janssen 0-1, 18. Wes Kroezen 1-1, 29. Kevin Reijnders 1-2, 61. Serkan Ordu 2-2.

,,Het was een leuke wedstrijd met een goede uitslag. MOSA begon sterk aan de wedstrijd, wij zetten hen in de tweede helft onder druk”, beschreef trainer Eugene Geenen, trainer van Ruwaard, het duel.

,,In de eerste helft waren wij de bovenliggende partij en kwamen dan ook verdiend twee keer op voorsprong. Jammer dat we dit niet volhielden want er waren zeker mogelijkheden voor ons om te winnen”, zag elftalleider Nick van den Helm van MOSA’14.

Van den Helm zag zijn club uiteraard graag winnen. ,,Een puntje is leuk maar het schiet niet erg op. We speelden voor de achtste keer dit seizoen gelijk en hebben zo meerdere keren onnodig twee punten laten liggen.”

SBV – Hedel 2-2 (2-1). 16. Giel van de Camp 1-0, 43. 1-1, 45. Giel van de Camp 2-1, 72. 2-2.

,,Ik ben niet tevreden met dit gelijkspel. Als we de helft van onze kansen hadden benut, hadden we met 6-2 gewonnen”, aldus trainer Sander Strik van SBV.

Volgens Strik weren de mooiste kansen om zeep geholpen. ,,Zelfs toen drie spelers van mijn team alleen op de keeper van Hedel afliepen, werd er niet gescoord.”